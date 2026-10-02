Временният национален селекционер на България Атанас Рибарски за първи път говори пред медиите на пресконференция в исландската столица Рейкявик. Утре вечер той ще изведе футболистите на страната ни в двубой срещу Исландия в Лигата на нациите, след като от БФС се спряха именно на него да води страната ни след оставката на Александър Димитров.

Мачът с исландците е от 19:00 часа наше време в събота вечер, а ето и какво каза Рибарски преди дебюта си.

"Да, бяха два интензивни дни, в които не разполагаме с необходимото време. Постарахме се да извлечем максимално голяма информация и в максимално къс и кратък вариант да я представим на играчите. Със сигурност слабите страни на Исландия няма да ги кажа, а ще ги оставя за себе си. Силните - доста квалитет в атака. И най-вече доста мачове играе заедно и през последните 10 години има страхотно израстване, игра на два форума през 2016 и през 2018. Директната игра също е силна страна на отбора на Исландия, както и статичните положения", заяви доскорошният треньор на юношеските национали.

"Искам ние да играем като отбор - но в момента как, би било трудно да се опише. Идеята е за пред играчите, а тя ще бъде предадена вербално, защото нямаме много време. Вярвам във футболистите, защото ние също имаме доста квалитетни футболисти", добави той.

"Във футбола винаги има една сентенция, че доверието и уважението между играчи и щаб е от решаващо значение. За малкото време това ще бъде един от акцентите. И дано да разберат, че сме екип. И ние - аз и моите помощници сме за това, за да помогнем. Във футбола винаги има доза шанс, но тя е на страната на този, който го търси със сърце", завърши временният треньор.

Дир.бг