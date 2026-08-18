Барселона официално обяви привличането на световния шампион с Испания Родри.

Носителят на "Златната топка" за 2024 година подписа четиригодишен договор с каталунците и се завръща в испанския футбол за първи път от 2019 година, когато игра за Атлетико Мадрид.

30-годишният Родри напуска Манчестър Сити, където прекара успешни седем години. В тях той изигра 298 мача и спечели 12 трофея, сред които четири пъти Висшата лига, два пъти Купата на ФА, три пъти Купата на Лигата и разбира се Шампионска лига през 2023 година.

Последните му два сезона на "Етихад" бяха белязани от сериозни контузии, но той се завърна към най-добрата си форма на Световното първенство, където беше най-добрият играч и заслужено спечели индивидуалния приз на шампионата.

Реал Мадрид беше в битка с Барселона за подписа му, но той предпочете каталунците, вероятно и в знак на лоялност към бившия си клуб Атлетико.

Барса плаща 70 милиона евро за трансфера, като има и предвидени бонуси според представянето на полузащитника.

През този трансферен прозорец Барселона привлече още Антъни Гордън от Нюкасъл за 70 милиона евро, както и Карим Адейеми от Борусия Дортмунд за 22 милиона.

Дир.бг