Днес посрещнахме тленните останки на цар Самуил с тържествена държавна церемония. Повече от хиляда години след смъртта си цар (997 - 1014 г.) Самуил се заврна у дома - в България, на чиято свобода и независимост той посвещава своя живот. Тленните останки на един от най-прочутите средновековни владетели на България бяха предадени на българската държава на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун в присъствието на министър-председателя Румен Радев и на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.

"Отиваме да си вземем царя", заяви сутринта премиерът на летището в гръцкия град Солун, цитиран от БНТ.

Радев и водената от него делегация пристигнаха в Гърция около 10 ч. за предаването на тленните останки.

На церемонията присъстват министър-председателят Румен Радев и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис. От българска страна участват още заместник министър-председателят Иво Христов, министърът на културата Евтим Милошев и представители на академичната общност. От гръцка страна участва и министърът на културата Лина Мендони.

С военнотранспортния самолет "Спартан" за Солун отпътува и гвардейска част.

За мен е огромна чест да бъда отново в Музея на византийската култура тук в Солун и от името на българската държава да получа тленните останки на българския цар Самуил, заяви министър-председателят на България Румен Радев на официалната церемония по предаването на останките на средновековния български владетел в Музея на византийската култура в Солун.

"Образът на величествения и трагичен цар Самуил, който не успява да понесе вида на неговите страдащи войници, е един от най-дълбоките исторически примери за всеки един българин. И ако в миналото цар Самуил ни е разделял, мога да кажа, че днес той ни обединява. Днес прави нашето стратегическо партньорство още по-силно, а нашите връзки между нашите два народа още по-здрави", заяви премиерът, цитиран от БТА.

Атина изпълнява своя исторически дълг, връщайки на София тленните останки на цар Самуил от четири саркофага, които са открити през 1964 г. от проф. Николаос Муцопулос в базиликата "Св. Ахилий". Това каза премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис по време на церемонията.

"В нашата страна се завръщат 48 реликви от огромно значение за духовния и емоционалния живот - икони, кръстове, църковна утвар и дори епископски трон. Това са реликви, придобити в рамките на Първата световна война от Митрополията на Серес и Нигрита, както от светата обител на Манастир "Св. Йоан Предтеча" и манастир "Панагия Икосифиниса"", каза Мицотакис.

За финал премиерът на Гърция заяви, че страните трябва да черпят поуки от историята, но и да гледат към общото си европейско бъдеще. "Добрият съсед е по-близък и от брата. Това трябва да е нашият компас", обърна се премиерът на Гърция към българския си колега Румен Радев.

След навлизане в българското въздушно пространство, военнотранспортният самолет "Спартан", пренасящ тленните останки на цар Самуил, беше прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16.

Формацията прелетя над площад "Княз Александър I" и кацна на столичното летище точно в 13 часа. Тленните останки на цар Самуил бяха посрещнати с шпалир от гвардейци и червена пътека.

От Летище "Васил Левски" - София до площад "Княз Александър I" тленните останки на цар Самуил бяха пренесени от Българската армия в кортеж от 9 мотоциклетисти и два леки автомобила с повишена проходимост "Ford Sand Cat" от служба "Военна полиция".

Последва държавна церемония род мотото "България посреща цар Самуил".

На нея присъстваха президентът Илияна Йотова, председателят на парламента Михаела Доцова, премиерът Румен Радев, вицепремиерът Иво Христов, президентите Петър Стоянов (1997 г. - 2002 г.), Росен Плевнелиев (2012 г. - 2017 г.), Георги Първанов (2002 г. - 2012 г.), българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, митрополити, както и вицепремиерът Гълъб Донев, вицепремиерът Атанас Пеканов, вицепремиерът Александър Пулев, министърът на отбраната Димитър Стоянов, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, министърът на здравеопазването Катя Ивкова, министърът на енергетиката Ива Петрова, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев, министърът на външните работи Велислава Петрова, бившите премиери премиер Сергей Станишев, Кирил Петков, Бойко Борисов, както и политически лидери и депутати - Николай Денков, Асен Василев, Ивайло Мирчев, евродепутати, представители на дипломатическия корпус, висши военни, представители на държавни институции, общински съветници, духовни лица и много граждани, дошли от цялата страна.

При изпълнението на химна на България ще отекнат 21 артилерийски салюта. Церемонията продължи с шествие до църквата "Света София", където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил и ще бъде отслужен трисагий.

Дир.бг