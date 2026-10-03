Макс Верстапен даде най-добро време в квалификацията на пистата "Сепанг" в Малайзия днес и спечели първия си полпозишън за сезона във Формула 1.

Така в неделя четирикратният световен шампион с "Ред Бул" ще стартира първи в Гран при на Бахрейн, както е официалното име на състезанието, въпреки че то се провежда в друга азиатска страна.

Верстапен днес направи само две обиколки, които щяха да са му достатъчни за първото място. Той спечели с време от 1:35.130 мин.

Най-близо до това бе Люис Хамилтън с "Ферари", който направи рекорден втори сектор в своя финален тур и завърши на 0.298 секунди зад Макс.

Трети в квалификацията остана съотборникът на Верстапен в "Ред Бул" Исак Хаджар, който завърши на 0.428 зад нидерландеца, но бе наказан за допълнително използван двигател с 5 места на стартовата решетка. Така в неделя Хаджар ще потегли от осма стартова позиция.

Зад Верстапен и Хамилтън ще тръгне лидерът в световния шампионат Андреа Кими Антонели, за когото квалификацията не бе лесна. Италианецът от "Мерцедес" имаше проблем с гумите и остана четвърти като време.

Нататък топ 10 на стартовата решетка в Малайзия допълват:

4. Шарл Льоклер с "Ферари"

5. Ландо Норис ("Макларън")

6. Оскар Пиастри ("Макларън")

7. Джордж Ръсел ("Мерцедес")

8. Хаджар

9. Пиер Гасли ("Алпайн")

10. Габриел Бортолето ("Ауди").

Стартът за Гран при на Бахрейн в Малайзия е в неделя от 10:00 наше време и ще се предава по Диема спорт 3.

Дир.бг