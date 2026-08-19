55-годишен шуменец е бил задържан за кражба на множество инструменти от фирма в града, информират от ОД на МВР.

По данни на собственика кражбата е станала за неустановен период от време, но е установена липса на зарядно за батерии, фреза, ъглошлайф, ръчен циркуляр, гилотина за рязане на ламинат, моторен трион, компресор за въздух и др.

Извършителят е установен и задържан в полицейското управление в града. Вещите са намерени в имот, стопанисван от шуменеца. Иззети са.

За извършено престъпление по чл. 194 ал. 1 от НК е образувано досъдебно производство.

ШУМ.БГ