Според информации, пред съда е избухнала престрелка, докато семейството на Тупак Шакур напускало сградата в Лас Вегас, за да отиде на обяд, във втория ден от съдебния процес за убийството му срещу Дуейн "Кийф Д" Дейвис.

63-годишният Дейвис е обвинен във връзка с убийството на Шакур през 1996 г. Според прокуратурата престъплението е било извършено като отмъщение за нападението на хора от антуража на рапъра срещу племенника на Дейвис, Орландо "Беби Лейн" Андерсън, няколко часа по-рано в MGM Grand след боксов мач на Майк Тайсън.

На съдебните заседатели е показан видеозапис от охранителните камери на казиното, запечатал сблъсъка. На кадрите се вижда как група хора удрят и ритат човек, паднал на земята. След инцидента Шакур и хората около него бързо се придвижват през препълнената сграда, докато други мъже тичат след тях. По-късно на мястото пристигат охранители и полицаи, които разговарят с Андерсън. Той е облечен с фланелка с номер 13 на "Маями Долфинс" и името на Дан Марино.

Няколко часа по-късно Шакур пътува в черно BMW заедно с Марион "Суге" Найт, когато по тях е открита стрелба от друг автомобил. Според обвинението в него са се намирали Дейвис, Андерсън и още двама мъже. Дейвис обаче не е обвинен, че лично е натиснал спусъка.

Бившият полицай от Лас Вегас свидетелства, че на мястото на стрелбата са били открити няколко гилзи. Той разказва още, че е получил информация за бял "Кадилак", в който вероятно са пътували четирима мъже, и е започнал да издирва автомобила в райони, които познавал от работата си в полицейското звено.

На съдебните заседатели са показани и снимки от аутопсията на Шакур. Съдебен патолог подробно описа фаталните наранявания на рапъра и усилията на лекарите да спасят живота му след стрелбата преди близо 30 години. След показанията съдебната зала е освободена за обедна почивка.

Сестрата на Тупак, Секива "Сет" Шакур, спря пред съда на излизане и сложи ръка на сърцето си, докато благодареше на списание People за отразяването на делото.

"Много ви благодаря, че сте тук. Благодаря ви, че отразявате случая", каза тя.

След това тя се обърна към брат си Мопрем Шакур, който кимна одобрително.

Малко след като семейството напусна съда с автомобил, шестима полицаи се втурват по улицата, след като в центъра на Лас Вегас постъпват сигнали за изстрели. На мястото бързо пристигат още полицейски сили. Малко след 13:00 часа диспечерската служба получава няколко сигнала за изстрели, които според очевидци са чути в търговски обект. Полицаите, които се отзовават на сигналите, не откриват жертви и не успяват да потвърдят точното място на стрелбата.

"От това, което знам, нямаше никой в критично състояние, поне към момента. Но е имало някакъв инцидент със стрелба", казва източник пред People.

Разследването продължава, като към момента няма повече подробности. Полицейската намеса обаче не прекъсва съдебния процес. По-късно семейството на Тупак се връща в съда, за да изслуша показанията на 61-годишния Джеймс Макдоналд, бивш сътрудник на Шуг Найт, и Реджи Райт-младши, който по време на убийството на Шакур е шеф на охраната на Death Row Records.

Двамата свидетелстват за събитията около стрелбата и за хората, свързани с музикалната компания по онова време.

Дейвис е обвинен в убийството на Тупак Шакур, извършено с огнестрелно оръжие, и пледира невинен. Очаква се процесът да продължи около месец, като по делото са включени над 200 свидетели, сред които Шуг Найт и членове на семейството на Шакур.

Дир.бг