25-годишен от село Друмево направил в неделя неуспешен опит да избегне акт за шофиране без притежаване на шофьорска книжка. За случая съобщиха от пресцентъра на полицията.
Около 17:15 часа екип на РУ-Шумен се движил по пътя към село Радко Димитриево. Водачът на Шкода Фабиа, след като забелязал полицейския автомобил, предприел незабавно спиране встрани от пътя. Униформените също спрели и продължили да наблюдават ситуацията. Забелязали, че водачът седнал на пасажерското място, а пътникът се приготвил да потегля.
Униформените отишли при тях и им направили проверка. Оказало се, че този, който карал първоначално колата, е неправоспособен.
Съставили му акт и свалили номерата на колата.
ШУМ.БГ
Коментари
ШУМ.БГ
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Анонимен
Нещо пандела, или ще цакаме
загрижен гражданин Тошко
е как е глобен като не е карал той?
Анонимен
В село В. Друмев се кара всеки ден без книжки.