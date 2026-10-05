25-годишен от село Друмево направил в неделя неуспешен опит да избегне акт за шофиране без притежаване на шофьорска книжка. За случая съобщиха от пресцентъра на полицията.

Около 17:15 часа екип на РУ-Шумен се движил по пътя към село Радко Димитриево. Водачът на Шкода Фабиа, след като забелязал полицейския автомобил, предприел незабавно спиране встрани от пътя. Униформените също спрели и продължили да наблюдават ситуацията. Забелязали, че водачът седнал на пасажерското място, а пътникът се приготвил да потегля.

Униформените отишли при тях и им направили проверка. Оказало се, че този, който карал първоначално колата, е неправоспособен.

Съставили му акт и свалили номерата на колата.

ШУМ.БГ