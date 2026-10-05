Институтът за пътна безопасност изпрати писмо до медиите, с което съобщава, че изпълнителният директор на дружеството “Автомагистрали” Иван Кунев е депозирал оставката си още в петък, 2 октомври, пред премиера Румен Радев.

Според експертите в ИПБ основната причина за оставката е категоричното несъгласие на Кунев да носи отговорност за монтажа на мантинели, внесени от Турция, които не притежават легитимни документи, сертификати за качество и експлоатация, както и никакви гаранции.

"Кунев е заявил несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинелите, и с действията на министър Иван Шишков, за които твърдим, че поставят държавното дружество под натиск да монтира мантинели без представени сертификати, без инструкция за монтаж, без проекти и без договори", обявиха от ИПБ.

"Мантинелите са произведени от турската фирма “Карач“ от Бурса. Въпросите вече не са само към министър Шишков. Очакваме оставка да подаде и председателя на УС на АПИ Александър Тодоров по същите причини", добавят от ИПБ.

От там отправиха запитване и до премиера Радев: "Кой взе решението тези мантинели да бъдат монтирани и защо?".

Днес.бг