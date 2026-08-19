Няколко добре подбрани продукта могат значително да подобрят удобството във всеки двор. Слабият Wi-Fi сигнал, липсата на качествен звук, неудобното място за приготвяне на храна или отсъствието на топла вода са дребни неудобства, които често развалят престоя навън. С правилните решения дворът може да се превърне в място, където с удоволствие да прекарвате повече време – независимо дали си почивате, готвите, или посрещате гости.

В тази статия експертите от Sellzone ще споделят кои пет продукта си заслужава да добавите към двора, ако искате повече комфорт, удобство и функционалност в ежедневието.

Bluetooth колонки за двора – качествен звук на открито

Музиката създава атмосфера, независимо дали организирате събиране с приятели, или просто искате да се отпуснете в градината. За разлика от домашните системи обаче, колонките за открито трябва да издържат на влага, прах, силно слънце и температурни промени.

При избора обърнете внимание на няколко важни характеристики:

водоустойчивост с минимум IPX5, за да не се притеснявате от дъжд или водни пръски;

батерия с живот между 10 и 20 часа, която позволява цял ден използване без зареждане;

възможност за свързване на няколко колонки, ако искате равномерно озвучаване на по-голям двор.

Тези характеристики имат много по-голямо значение от максималната сила на звука. Колонка, създадена за работа на открито, ще запази качеството си значително по-дълго.

Wi-Fi усилватели – стабилен интернет и навън

Ако използвате двора за работа, гледане на филми или видеоразговори, слабият Wi-Fi сигнал бързо започва да създава неудобства. В подобни ситуации Wi-Fi усилвателят е практично решение, тъй като приема сигнала от рутера и го препредава към зоните, където покритието е по-слабо. Подходящ е за дворове, тераси и пространства в близост до къщата.

За да работи ефективно, усилвателят трябва да бъде поставен на място, където все още получава стабилен сигнал от рутера. Така интернет връзката достига по-лесно до терасата, беседката или къта за отдих, без да е необходимо да сменяте цялата си домашна мрежа.

Дъски за рязане с епоксидна смола – практичност, съчетана с естетика

Готвенето на открито е много по-приятно, когато разполагате с удобна работна повърхност. Дъските с епоксидна смола съчетават здравина и впечатляващ външен вид, което ги прави подходящи както за приготвяне, така и за сервиране.

Причините все повече хора да ги предпочитат са няколко:

устойчивост на влага и замърсяване – епоксидното покритие ограничава проникването на течности в дървото и улеснява почистването;

по-дълъг експлоатационен живот – дъските са по-малко податливи на напукване и деформации при редовен контакт с вода;

уникален външен вид – всяка дъска има различен рисунък, тъй като смолата се разлива по индивидуален начин;

лесна поддръжка – достатъчни са топла вода и мек препарат, без специални масла или допълнителни обработки.

Именно тази комбинация между практичност и дизайн ги прави предпочитан избор за външни кухни и барбекю зони.

Подложки за декинг – повече защита за настилката

Декингът е постоянно изложен на слънце, влага и натоварване от мебели. Подложките намаляват износването и предпазват настилката от драскотини и деформации.

Най-често използваните варианти са:

покритие с имитация на дърво (WPC) – изработено от дървесно-полимерен композит, който съчетава естествена визия с висока устойчивост на влага и износване;

покритие с изкуствена трева – синтетичните влакна създават по-мека повърхност и придават естествен вид на зоните за отдих или детски кът;

полипропиленови подложки – подходящи за влажни зони и места с по-интензивно натоварване;

EVA пяна – лека и гъвкава, подходяща за детски зони в двора;

Изборът зависи от начина, по който използвате конкретната зона. Подходящите подложки могат значително да удължат живота на настилката и да намалят нуждата от ремонти.

Преносими газови бойлери – топла вода, когато ви е необходима

Топлата вода в двора е удобство, което се оценява най-силно през летните месеци. Преносимите газови бойлери са подходящи за външен душ, миене на съдове или използване в зони без централно водоснабдяване с топла вода. Те загряват водата само за няколко минути, което ги прави практично решение както за ежедневна употреба, така и при къмпинг или престой на места без изградена инсталация.

Повечето съвременни модели работят с минимален разход на пропан-бутан, което ги прави икономични при редовна употреба. Освен това разполагат с автоматично запалване, което се активира при пускане на водата, както и със защита срещу прегряване за по-безопасна работа.

При избора е добре да обърнете внимание на мощността, тъй като тя определя колко литра топла вода може да осигури уредът за минута.

Независимо от модела, преносимите газови бойлери трябва да се използват само в добре проветриви открити пространства и според указанията на производителя.

Добре озвученият двор, стабилният интернет, удобното място за приготвяне на храна, защитената настилка и достъпът до топла вода променят начина, по който използвате външното пространство. Вместо да служи само през няколко летни уикенда, дворът може да се превърне в място за почивка, работа и срещи с близки през голяма част от годината.

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