Отборът на Балкан спечели за пръв път Суперкупата на България по баскетбол за мъже.

В двубоя за трофея, който противопостави шампиона в Националната баскетболна лига за сезон 2025/26 на носителя на Купата на България, Балкан победи пред собствена публика в Ботевград Черно море с 94:71 (22:10, 24:23, 20:19, 28:19).

Срещата започна отлично за домакините, които след по-малко от 90 секунди играха имаха преднина от 8:0, а това накара новия старши треньор на Черно море Фотис Такианос да вземе първия си таймаут. Това обаче не промени нищо особено и преди да са изминали и пет минути от началото на мача Такианос взе и втория си таймаут, с което остави "моряците" без друго прекъсване до края на първото полувреме.

Играта на гостите, особено в атака, не се получаваше по никакъв начин и след десет минути игра Балкан водеше с 22:10.

Тимът на Черно море се "събуди" в началото на втората четвърт и след две последователни тройки на Реми Абел гостите показаха, че не са се предали. До края на първото полувреме обаче Балкан успяваше да поддържа разликата между 10 и 15 точки и след 20 минути игра шампионите водеха с 13 точки при 46:33.

След почивката преднината на Балкан на няколко пъти бе стопена до под 10 точки, но усилията на Черно море бяха попарени в последните 30 секунди на третата четвърт, в които Балкан направи серия от 5:0, за да поведе с 66:52 преди заключителната четвърт.

В нея Балкан продължи да бъде по-добрият отбор, а преднината на домакините премина и над 20 точки.

Най-резултатен за победителите бе Джаванте Маккой, който реализира 28 точки. Дарнел Едж добави още 26 точки за ботевградчани.

За тима на Черно море, който не успя да защити трофея си от миналия сезон, Реми Абел приключи с 21 точки, а Къртис Джоунс завърши с 16 точки.

Новият сезон в Националната баскетболна лига започва през следващата седмица.

Дир.бг