На втория пилот от Оман, нападнал с нож командира си на борда на самолета на авиокомпания "Флайдубай", е било забранено да лети от властите в страната му, които са го подозирали в радикализация, съобщиха световните медии.

Според публикациите на Хамам ал Хамами, чийто баща е от Оман, а майка му - сирийка, е било забранено да пилотира самолети по съображения за сигурност от оманските власти, които са смятали, че е бил повлиян от радикални ислямистки групировки по време на престоя си в Сирия.

Нападателят се е присъединил към авиокомпанията "Флайдубай", след като е напуснал предишния си работодател "Оман Еър" и е кандидатствал безуспешно за работа в "Емирейтс".

Инцидентът стана на 30 септември на борда на самолет, летящ от Дубай до Тел Авив в Израел. По време на полета вторият пилот намушка индийския командир на самолета, който въпреки това успя да отвори вратата на пилотската кабина, което позволи на пътници и членове на екипажа да обезвредят нападателя.

Самолетът, който пропадна рязко надолу по време на инцидента, успя да извърши аварийно кацане в Саудитска Арабия.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че нападателят е "претърпял ислямистка радикализация" и е "имал намерение да разбие самолета заедно с пътниците".

Вторият пилот е използвал брадва срещу капитана и "се опитал да извърши терористична атака", обяви днес главният прокурор на Обединените арабски емирства. Брадвата е инструмент в пилотската кабина, който се използва при спешни случаи.

Дир.бг