Британският треньор по лека атлетика Лион Баптист, който бе в неизвестност в последните над три месеца, се оказа в затвор в Мароко. Той бе консултант към треньорския щаб на националния отбор в спринтовите дисциплини, но изведнъж изчезна безследно по-рано тази година.

И нито работодателите му, нито възпитаниците му имаха идея какво точно се случва с него. През месец май той изпраща на тренираните от него спортисти съобщение, че ще отсъства от подготовката за "известно време", без да дава допълнителни обяснения по темата.

И просто изчезва. В кариерата си на спринтьор той има злато на 200 метра от Игрите на Британската общност през 2010 година.

След съобщението към лекоатлетите, следите му се губят в Мароко, където се смяташе, че е изчезнал.

А по информация на ВВС по-рано тази седмица той е изпратил кратък имейл, в който съобщава, че подава оставка. Реномираното британско издание обаче разплита случая и разкрива, че в момента Баптист се намира в затвора Ал-Одая в Мароко, където изтърпява присъда.

Информацията идва от източник от министерството на вътрешните работи на северноафриканската страна.

"В момента той е в затвора в Маракеш, където излежава присъда за лишаване от свобода, след като е бил осъден от местните съдебни органи във връзка с дело за извършено престъпление", разкрива мароканският източник.

Няма повече детайли относно какво точно е било извършеното от Баптист престъпление, а също така става ясно, че подобна практика е нормална за мароканското правосъдие - да не се разкриват допълнителни детайли по дадени съдебни дела.

Треньорът е пътувал до Мароко с трима други бивши британски лекоатлети, но за разлика от него те са се завърнали у дома след това.

Дир.бг