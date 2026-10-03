България загуби третия си мач от Лига на нациите.

Под дъжда Рейкявик тимът на правещия дебют национален селекционер Атанас Рибарски падна с 0:3 от Исландия и остава на дъното на група 4 с едва една точка, спечелена в нулевото домакинство срещу Естония. След 3 дни предстои ново изпитание за държавния ни тим - визита на Люксембург. Това бе и историческа първа победа за исландците срещу България.

С два гола за домакините се отличи 22-годишният Ори Оскарсон, а един добави Елертсон в края на двубоя. Победата за Исландия можеше да е още по-изразителна, но вратарят на България Даниел Наумов спаси дузпа.

Първоначалните минути и за двата тима бяха предпазливи на мокрия от дъжда терен, с леко териториално преимущество за исландците. Постепенно дъждът се усили, а домакините осъществиха натиск, изпълнявайки 6 ъглови удара само в първите 12 минути.

В 27-ата минута дойде изненадващо чиста възможност за България, като Атанас Илиев получи топката около точката на дузпата, но ударът му беше крайно неточен и мина на метри от вратата на Исландия.

При първата си по-сериозна ситуация исландците откриха резултата. Oри Оскарсон бе изведен зад отбраната на България и с чудесен точен удар прати топката в мрежата - 1:0.

В 43-ата минута грешка на Иван Турицов в изнасянето на топката едва не доведе до втори гол, но вратарят Наумов спаси. Веднага след това Георги Русев получи топката и от малък ъгъл стреля към вратата на домакините, а вратарят на домакините трябваше да избива в корнер.

Така първата част завърши с аванс на исландците.

Второто полувреме започна с претенции на домакините за дузпа заради интервенция на Иван Турицов в наказателното ни поле, но съдията не видя повод да надуе свирката.

В 52-рата минута отново Оскарсон беше на косъм от гола, но изстрелът му отблизо мина край гредата.

В 60-ата минута Оскарсон все пак вкара втори гол в нашата врата, засичайки на скорост остър пас ниско по тревата - 2:0.

След попадението исландците поеха изцяло контрола върху събитията на терена.

Пропусната дузпа! 8 минути преди края на редовното време съдията даде дузпа за Исландия след игра с ръка на Атанас Илиев в нашето наказателно поле. Зад топката застана Оскарсон - в опит да постигне хетррик в мача, но Даниел Наумов спаси удара му.

В последната минута на двубоя домакините все пак стигнаха до трети гол, след като Елертсон бе изведен сам срещу вратата на България и без проблеми преодоля Наумов за 3:0.

Това бе и крайният резултат в мача.

Дир.бг