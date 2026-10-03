България загуби третия си мач от Лига на нациите.
Под дъжда Рейкявик тимът на правещия дебют национален селекционер Атанас Рибарски падна с 0:3 от Исландия и остава на дъното на група 4 с едва една точка, спечелена в нулевото домакинство срещу Естония. След 3 дни предстои ново изпитание за държавния ни тим - визита на Люксембург. Това бе и историческа първа победа за исландците срещу България.
С два гола за домакините се отличи 22-годишният Ори Оскарсон, а един добави Елертсон в края на двубоя. Победата за Исландия можеше да е още по-изразителна, но вратарят на България Даниел Наумов спаси дузпа.
Първоначалните минути и за двата тима бяха предпазливи на мокрия от дъжда терен, с леко териториално преимущество за исландците. Постепенно дъждът се усили, а домакините осъществиха натиск, изпълнявайки 6 ъглови удара само в първите 12 минути.
В 27-ата минута дойде изненадващо чиста възможност за България, като Атанас Илиев получи топката около точката на дузпата, но ударът му беше крайно неточен и мина на метри от вратата на Исландия.
При първата си по-сериозна ситуация исландците откриха резултата. Oри Оскарсон бе изведен зад отбраната на България и с чудесен точен удар прати топката в мрежата - 1:0.
В 43-ата минута грешка на Иван Турицов в изнасянето на топката едва не доведе до втори гол, но вратарят Наумов спаси. Веднага след това Георги Русев получи топката и от малък ъгъл стреля към вратата на домакините, а вратарят на домакините трябваше да избива в корнер.
Така първата част завърши с аванс на исландците.
Второто полувреме започна с претенции на домакините за дузпа заради интервенция на Иван Турицов в наказателното ни поле, но съдията не видя повод да надуе свирката.
В 52-рата минута отново Оскарсон беше на косъм от гола, но изстрелът му отблизо мина край гредата.
В 60-ата минута Оскарсон все пак вкара втори гол в нашата врата, засичайки на скорост остър пас ниско по тревата - 2:0.
След попадението исландците поеха изцяло контрола върху събитията на терена.
Пропусната дузпа! 8 минути преди края на редовното време съдията даде дузпа за Исландия след игра с ръка на Атанас Илиев в нашето наказателно поле. Зад топката застана Оскарсон - в опит да постигне хетррик в мача, но Даниел Наумов спаси удара му.
В последната минута на двубоя домакините все пак стигнаха до трети гол, след като Елертсон бе изведен сам срещу вратата на България и без проблеми преодоля Наумов за 3:0.
Това бе и крайният резултат в мача.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Напълно нормално! И като жизнено равнище , и като развитие на футбола/с бази и пр./....Исландия вече е доста далеч пред България
Анонимен
По-добре да си бяха останали в България. Резултатът щеше да е същият.
Анонимен
Е, все пак Исландия е с население колкото Пловдив, имат голям избор на футболисти.
Анонимен
С такава селекция толкова, те не играят футбол, те ритат топката, ощи двадесет тодини нама да видят европейско и световно първенство, пълни аутсайдери
Анонимен
С такава селекция толкова, те не играят футбол, те ритат топката, ощи двадесет тодини нама да видят европейско и световно първенство, пълни аутсайдери