Пловдивският окръжен съд постанови най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо 51-годишния Славчо Мегеров, задържан за предумишлено убийство на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, извършено на 30 септември.

Съдът смята, че са налице обосновани предпоставки за вземане за най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".

От доказателствата по делото, от извършените множество претърсвания и изземвания, от множество видеозаписи от различни камери, приобщени по делото, от иззетите веществени доказателства, експертни справки и разпити на свидетели може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е причастен към деянието, посочи съдия Петко Минев.

Той добави, че защитничката на обвиняемия адвокат Диляна Агова е права, че оръжието не е намерено, и че няма пряк свидетел на убийството. Според съдебния състав обаче е налице една верига от косвени доказателства, всички до едно взаимнодопълващи се и между тях нито едно доказателство, което да всее съмнение върху фактологичската връзка, че обвиняемият Мегеров е автор на това убийство, посочи още съдия Минев, цитиран от БТА.

По думите му, в съвкупност те ясно очертават картината, че Мегеров е физическият убиец на Филипов, а основният мотив - неуредени сметки между двамата от черно тото, допълва БНР.

Прокурор Димитър Молев уточни от своя страна, че Мегера се е занимавал с това и е приемал залози: "Още търсим доказателства колко е реалната сума. В различни свидетелски показания се цитира суми между 15 000 и 20 000 лева, давани от страна на убития като залог за дадено спортно събитие, до доста по-крупни суми. На нас ни се съобщават просто отделни залози, а не че това е сумата, която е в основата на извършеното убийство".

Съдия Минев изтъкна още от доказателствата, уличаващи Мегеров. На първо място това са свидетелските показания на близката на Филипов. Тридесетгодишната Любомира Рачева, която е живеела в кооперация, където той е убит след футболния мач с Естония, на който е била с бизнесмена, посочи, че тя се е прибрала, но разтревожена се е обадила на Филипов, който потеглил към село Марково при семейството си, защото видяла маскиран мъж с пистолет да слиза по стълбите. Камерите са заснели как Филипов се връща, а после как маскираният мъж влиза и много скоро след това излиза.

Според съдия Минев, неопровержимо е доказателството, което се вижда на записите от камерите в целия град, проследили Мегеров до мястото на престъплението му. По минути магистратите са проследили неговото движение пеша и с автомобил "Пежо", а след това и с друг автомобил, собственост на сестра му. Засечено е как той влиза преди това през деня в Пловдив със същия автомобил. В самата кола също са открити доказателства.

Защита на Мегеров каза от своя страна, че тези доказателства са котвени, позовавайки се на факта, че не е открито оръжието на престъплението, както и няма свидетел на самото убийство.

Адвокатката на обвинения за тежкото престъпление заяви: "Славчо Мегеров не е давал обяснения. Той към момента също е сащисан от ситуацията. Както той, така и семейството му помолиха съда да не го осъжда предварително и каза, че не е извършител. Много притеснителни неща наблюдавам. Извън липсата на конкретни преки доказателства, нещо по-сериозно се случва тук. Ами от трибуната на Народното събрание обвиняваме човек, нарушаваме презумпцията за невиновност. Колко пъти България е осъждана в Европейския съд по правата на човека?".

По делото продължава събирането на доказателства, казаха от прокуратурата. Изтъкна го и съдия Петков Минев. Издирват се и още свидетели, изчакват се експертизите.

Определението може да бъде обжалвано в тридневен срок пред Апелативен съд - Пловдив. Ако това стане заседанието в Апелативния същ ще бъде на 13 октомври от 10:00 часа.

Дир.бг