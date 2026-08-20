Отборите на Селтик и Бодьо/Глимт вероятно са най-доволните участници във втората порция плейофни мачове в Шампионска лига. След като във вторник вечер преобладаваха равенствата, то ден по-късно видяхме само един хикс в четири мача.

Шампионът на Шотландия Селтик разби австрийския ЛАСК (Линц) с 3:0 и направи уверена крачка към същинската фаза на турнира.

Със същото може да се похвали и първенецът на Норвегия - Бодьо/Глимт, оставил отлични впечатления с евроучастието си миналия сезон. Северняците спечелиха с 3:1 като гост на нидерландския НЕК (Ниймеген).

Колумбийският нападател Камило Дуран бе в главната роля при победата на "детелините" в Глазгоу. Бенямин Нигрен изведе шотландците напред в резутлата в 26-ата минута, а Дуран увеличи до 2:0 в 38-ата. Комбинация между дваамта увеличи преднината на Селтик до 3:0, намалявайки значително шансовете на австрийците за реванашна.

Бодьо също вкара два гола още преди почивката срещу нидерландския домакин - Сондре Фет и Андреас Хелмерсен дадоха добра преднина на своите, а Хайтам Алесами покачи до 3:0 само пет минути след началото на втората част. Клеман Бишоф все пак върна един гол за НЕК пет минути преди края, за да запази надеждата на своите за реванша, след като Душан Тадич му асистира.

Останалите резултати:

Апоел (Беер Шева) - Сабах 2:1

Слован (Братислава) - Целe 1:1

Дир.бг