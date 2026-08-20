Една жена загина, а най-малко двама души бяха ранени, при силни бури, които връхлетяха през изминалата нощ различни части на Германия, предаде Асошиейтед прес. Същевременно на Балканите продължава борбата с горските пожари - бедствие, което от началото на лятото продължава да бушува из цяла Европа, предаде БТА.

Най-тежко засегнати от тежките бури, проливни валежи и мощни пориви на вятъра в Германия са райони в провинциите Райнланд-Пфалц, Хесен и Бранденбург, но множество сигнали за щети са получени и от Тюрингия и Бавария.

UNWETTER-WALZE ZIEHT DURCH RHEINLAND-PFALZ - 1 TOTER!



Schwere Unwetter im Norden von Rheinland-Pfalz: Eine Tote und massive Schäden

Heftige Unwetter mit Starkregen und schweren Sturmböen sind am Mittwochabend über den Norden von Rheinland-Pfalz hinweggezogen. Besonders betroffen… pic.twitter.com/pbM629OdJI — hendrik R. hannes (@hendrikRhannes) August 20, 2026

От полицията в западния германски град Валдорф, провинция Райнланд-Пфалц, съобщиха, че 58-годишна жена е загубила живота си, след като е била затисната от дърво, повалено от бурята. На мястото на инцидента е имало още една жена, която е получила сериозни наранявания, предаде БТА.

Бурята в Райнланд-Пфалц засегна и град Хьор-Гренцхаузен, където бяха съборени стени на най-малко две сгради. Части от фасадите на сгради и хвърчащи отломки причиниха допълнителни щети, а няколко дървета бяха изкоренени, предаде ДПА.

Районът бе засегнат и от масово спиране на тока. Силният вятър преобърна камион на магистрала А61.

Германската метеорологична служба потвърди, че през последното денонощие са се образували най-малко две торнада.

Едното е преминало през град Фюрстенвалде, който се намира на около 80 км югоизточно от Берлин. Стихията е отнесла покриви и е изкоренила множество дървета, които са повредили автомобили. Според първоначалната оценка на метеоролозите явлението е било най-малко от категория IF1 по международната скала Фуджита, което съответства на ветрове с приблизителна скорост около 150 км/ч. Местните власти съобщават за един ранен и за щети по няколко автомобила.

Селски фестивал в Кронах, Бавария, беше частично евакуиран заради силните бури. Според местната полиция снощи около 3500 гости са били принудени да напуснат откритата част на фестивалния комплекс.

В Хесен също е потвърдено торнадо в района на Вецлар и Солмс. Само във Вецлар са повредени около 60 къщи - от частично отнесени керемиди до напълно разрушени покриви. Отломки от покривни конструкции са били изхвърлени на разстояние до 100 метра. В Солмс някои покривни конструкции са били повдигнати от силния вятър, като част от сградите са станали временно необитаеми, предаде ДПА.

Германската метеорологична служба предупреди, че по-късно през деня са възможни още силни бури, особено в южните провинции Баден-Вюртемберг и Бавария.

Докато бурите в Германия бяха съпътствани от по-ниски температури, горещините в Югоизточна Европа продължават, като на места бушуват пожари.

Пожари бушуват на Балканите

Руски пожарен самолет пристигна вчера в сръбския град Ниш, за да се включи в усилията за потушаване горските пожари, които опустошиха природен резерват в северната част на страната. Очаква се през следващите дни балканската страна да бъде засегната от нова гореща вълна.

Пожарът в сръбската област Банатски пясъци избухна още преди месец, но до началото на август беше под контрол. След това пламъците започнаха бързо да се разпространяват и погълнаха хиляди декари борови гори. През последните седмици горски пожари избухнаха и в други части на Сърбия.

Изключително горещото и сухо лято тази година подхрани горските пожари из цяла Европа - от Белгия до Гърция.

Пожарникари от хърватския град Дубровник днес се включиха в усилията за овладяване на пожар в съседна Босна, за да предотвратят разпространението му към средновековния град с крепостни стени, който е включен в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО.

"Беше тежка нощ", заяви командирът на местната противопожарна команда Степан Симович. "Пожарът е огромен и се намира в труднодостъпен терен, затова трябва да бъдем нащрек", добави той.

Дир.бг