Съединените щати засилват натиска върху Иран както по икономическа, така и по военна линия. Финансовият министър на САЩ Скот Бесънт предупреди съюзниците на Вашингтон, че ще действат срещу американските интереси, ако не подкрепят икономическата кампания срещу Техеран, докато междувременно нова американска авионосна ударна група пристигна в Близкия изток.

Бесънт заяви в интервю за CNBC, че целта на безпрецедентния икономически натиск е да бъде отслабен и в крайна сметка свален режимът в Иран. По думите му Вашингтон подготвя "най-голямата координирана операция за икономическа изолация в историята", предаде БТА

Американският финансов министър посочи, че максималният икономически натиск може да намали вероятността от ново мащабно военно настъпление срещу Иран. Той обаче уточни, че това е оценка, валидна към настоящия момент, а ситуацията може да се промени.

Президентът Доналд Тръмп също обяви новата кампания като икономическа война и предупреди държавите и компаниите, които продължат да оказват финансова или търговска подкрепа на Иран, че могат да бъдат изправени пред сериозни последици

Особено внимание Бесънт отдели на Китай. Той призова Пекин да се съобрази с американската стратегия, ако иска Ормузкият проток да бъде отворен и цените на енергията да се понижат.

По думите му около половината от енергията, потребявана от Китай, идва от Близкия изток, което прави Пекин пряко заинтересован от стабилизирането на региона. Вашингтон планира да представи допълнителни подробности за новите санкции и мерки срещу Иран в началото на следващата седмица.

Междувременно иранският външен министър Абас Арагчи разкритикува днес плана на американския президент Доналд Тръмп за икономически натиск срещу Техеран, като го определи като продължение на "политики, обречени на провал", предаде Франс прес

"Така нареченият "икономически Ден Д" (Денят на десанта в Нормандия - бел. ред) има за цел да отвлече вниманието от собствената криза, през която преминават САЩ: безпрецедентен дълг и нарастващи разходи по заемите. Продължаването на политики, обречени на провал, ще доведе само до ново поражение на САЩ и до враждебност от страна на иранците", написа Арагчи в Екс.

"Икономическият тероризъм на САЩ заплашва международната икономика и суверенитета на страните по целия свят", добави той.

Дир.бг