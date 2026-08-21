Предсрочни парламентарни избори ще се произведат в Сърбия на 18 или 25 октомври. Това заяви сръбският президент Александър Вучич, повече от месец, след като на митинг на своята партия обеща свикване на предсрочен вот, предаде агенция Ройтерс.

"Парламентарните избори ще се произведат на 18 или 25 октомври. Точната дата ще стане известна през следващите дни", каза Вучич в телевизионно предаване.

Редовните парламентарни избори в Сърбия трябва да се състоят през декември 2027 г., напомня агенцията.

На 27 юни т.г. Вучич заяви, че ще подаде оставка в близките седмици и че в страната ще се произведат предсрочни парламентарни и президентски избори. Сега за първи път той споменава възможна дата за произвеждането им, посочват Ройтерс и БТА.

Изявлението на Вучич, който е на власт като президент или премиер от 12 години, идва след повече от година антиправителствени протести.

Студенти оглавиха демонстрациите след рухването на козирката на жп гарата в Нови Сад през ноември 2024 г., когато загинаха 16 души.

В телевизионното предаване Вучич не каза кога ще подаде оставка, за да предизвика предсрочни президентски избори, отбелязва Ройтерс.

Според анализатори той може да поеме поста министър-председател, ако неговата Сръбска прогресивна партия спечели парламентарните избори.

Фигури от опозицията обвиняват Вучич и неговите съюзници в насилие срещу политически опоненти, корупция, връзки с организираната престъпност и потискане на медийната свобода. Вучич и съюзниците му отхвърлят тези обвинения.

Вучич обяви, че съвсем скоро ще има избори на 27 юни, по време на митинг на управляващата Сръбска прогресивна партия. Тогава той каза, че до няколко седмици ще се оттегли като президент.

"Това са последните ми дни и седмици като президент на републиката. Тогава ще подам оставка. Казах на ръководството на Сръбската прогресивна партия, че на предстоящите избори ще помогна да спечелим доверието на народа за следващите четири години", каза той. Той обяви също, че управляващите и техните коалиционни партньори ще се явят на изборите с листа, наречена "Единна Сърбия". Анализаторите обаче му предричат нова политическа роля и защо не като премиер.

Дир.бг