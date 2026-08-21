Лек автомобил се запали след катастрофа на пътя между Нови пазар и Плиска през изминалата вечер, шофьорът не е пострадал, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Сигналът за произшествието е получен в 19:35 часа на 20 август. Към мястото незабавно са изпратени екипи на Районното управление и Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Нови пазар.

При пристигането си служителите на реда и огнеборците са установили, че лек автомобил Опел с шуменска регистрация е излязъл вляво от пътното платно. Колата е управлявана от 20-годишен мъж от град Нови пазар, последователно се е блъснал в крайпътно дърво и бетонна плоча, след което е избухнал в пламъци.

Благодарение на бързата намеса на пожарникарите огънят е бил бързо локализиран и потушен. За ликвидирането на пожара са използвани 2000 литра вода.

Причините за възникването на инцидента и състоянието на водача се изясняват от полицията.

ШУМ.БГ