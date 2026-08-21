Лек автомобил се запали след катастрофа на пътя между Нови пазар и Плиска през изминалата вечер, шофьорът не е пострадал, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.
Сигналът за произшествието е получен в 19:35 часа на 20 август. Към мястото незабавно са изпратени екипи на Районното управление и Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Нови пазар.
При пристигането си служителите на реда и огнеборците са установили, че лек автомобил Опел с шуменска регистрация е излязъл вляво от пътното платно. Колата е управлявана от 20-годишен мъж от град Нови пазар, последователно се е блъснал в крайпътно дърво и бетонна плоча, след което е избухнал в пламъци.
Благодарение на бързата намеса на пожарникарите огънят е бил бързо локализиран и потушен. За ликвидирането на пожара са използвани 2000 литра вода.
Причините за възникването на инцидента и състоянието на водача се изясняват от полицията.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Поредния носител на почетното звание "КТЕЛЕШ НА ПЪТЯ", КОЙТО СЕ ПРАВИЛ НА МЪЖ!
Анонимен
момче минавай на бмв тея опели са опасни и грозни
Анонимен
Като не се е опекъл като кюфте, пак късмет е изкарал. Да вземе да направи един курбан за здраве.