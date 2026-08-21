1 165 ученици са записани след четвъртия етап, с който приключи централизираният прием в 8. клас за учебната 2026/2027 г. Останали са 320 свободни места, което е 21,55% от обявените 1485.

Свободни места има в 38 от 67-те позиции за прием. 47 от тях са с по 1 пълна паралелка (26 ученици), 20 са с 0,5 паралелка, което прави 58 реални училищни паралелки. 29 позиции са напълно запълнени.

Места за осмокласници има в 24 училища. От тях 102 места са в град Шумен, а останалите са разпределени в по-малките общини от региона. Тъй като централизираните класирания на МОН приключиха, свободните места вече се попълват на място в самите училища по график, утвърден от техните директори

Сред паралелките с най-много свободни места се открояват: „Готварство“ в ПГОХХТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – 15 места, „Природни науки“ в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Бяла река – 14, „Растениевъдство, животновъдство и рибно стопанство“ в ОУ „Христо Ботев“ – Ивански – 14, „Ресторантьорство“ – 11, „Интериорен и екстериорен дизайн“ – 11, както и „Предприемачески“ в ОУ „Йордан Йовков“ – Браничево – 20 свободни места.

ШУМ.БГ