Борци от 9 държави – България, Турция, Гърция, Северна Македония, Кипър, Румъния, Молдова, Албания и Украйна, ще участват в турнира по мазни борби в памет на легендарния борец Коджа Юсуф в село Черна, община Хитрино на 30 август (неделя). Състезанието, което се провежда за дванадесети път, ще започне в 12:00 часа.

Събитието включва и богата музикална и танцова програма на кърджалийския театър, с участието на Орхан Мурад.

Ден преди това – на 29 август (събота), от 10:00 часа ще бъде организиран общински събор с конни надбягвания и народни борби в село Трем, община Хитрино. За победителите е осигурен и награден фонд.

Празникът ще завърши с концерт на фолк певицата Анелия. Съборът се организира вече няколко десетилетия, като интересът към него е огромен.

ШУМ.БГ