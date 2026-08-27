Борци от 9 държави – България, Турция, Гърция, Северна Македония, Кипър, Румъния, Молдова, Албания и Украйна, ще участват в турнира по мазни борби в памет на легендарния борец Коджа Юсуф в село Черна, община Хитрино на 30 август (неделя). Състезанието, което се провежда за дванадесети път, ще започне в 12:00 часа.
Събитието включва и богата музикална и танцова програма на кърджалийския театър, с участието на Орхан Мурад.
Ден преди това – на 29 август (събота), от 10:00 часа ще бъде организиран общински събор с конни надбягвания и народни борби в село Трем, община Хитрино. За победителите е осигурен и награден фонд.
Празникът ще завърши с концерт на фолк певицата Анелия. Съборът се организира вече няколко десетилетия, като интересът към него е огромен.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Ашколсун !
Боян от Балгъранов
Браво, там сме. Добре е, че традициите в региона ни се поддържат, че хората помнят миналото си и се събират да се видят. Последните години се събираме много народ от квартала и посещаваме борбите, поне 80-100 човека сме. Да видим кой ще отнесе коча и тази година.
Косъма
Защо не се направи един турнир на името на Дан Колов или Никола Петров?
Анонимен
Турнир Дан Колов имаше,но"демокрацията"сметна,че не е нужен,а турците си запазиха традициите!
Анонимен
ЩЕ ИМА ТОП КАДЪНКИ, НАМАХАНИ И НАТОЧЕНИ КАТО ЗА ИЗЛОЖБА!!!