Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Франция и Великобритания "си играят с огъня", като доставят секретни ракетни технологии на Украйна - ход, който, според нея, може да има непредвидими последици за Париж и Лондон, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Лидерите на Великобритания и Франция се ангажираха да предоставят на Украйна по-силна военна подкрепа, включително достъп до секретни технологии и по-бързи доставки на ракети за противовъздушна отбрана. Това на среща в понеделник на съюзниците в Киев, организирана по повод украинския Ден на независимостта.

Великобритания обяви в понеделник, че ще предостави на Киев достъп до секретни технологии, за да може украинската страна да започне собствено производство на крилати ракети с голям обсег "Сторм Шадоу" (Storm Shadow), способни да нанасят удари дълбоко в територията на Русия.

Франция вече е дала съгласието си за лицензиране на технологията за европейската ракета.

Напрежението между Русия, Великобритания и Франция се повиши още в средата на март, когато руското МВнР привика британския и френския посланик и им връчи протестна нота заради извършената украинска атака с ракети френско-британско производство "Сторм Шадоу" срещу руския град Брянск.

При въздушните удари загинаха 7 седем души, а повече от 40 бяха ранени.

Москва определи атаката като "терористична" и като умишлена провокация, целяща да подкопае усилията за мирно уреждане на конфликта в Украйна.

"Целта на Лондон и на другите западни столици е очевидна: Чрез мащабна провокация с цивилни жертви да се провали мирният процес и да се постигне ескалация на военните действия. Тактиката не е нова и се използва от спонсорите на киевския режим всеки път, когато се очертава реална перспектива за уреждане на конфликта", посочиха тогава от руското ведомство.

Дир.бг