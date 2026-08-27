България се завръща към нормалния политически цикъл след години на нестабилност, каза премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. "Вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в "Драгалевци" показва, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона", заяви още той.

"Бюджет 2027 ще бъде приет навреме. Новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността", каза премиерът и лидер на ПБ.

Той призова депутатите "да се настроят към усърдна работа", защото предстои правосъдната реформа и оптимизацията на администрацията, гледане на бюджета и други заявени в програмата на "Прогресивна България" реформи.

"Вярвам, че изборите за президент през октомври ще потвърдят устойчивия курс към нормализация, който следваме с влизането на "Прогресивна България" в МС", каза още Румен Радев.

Той посочи, че най-важната инвестиция в бъдещето на България е образованието.

Министър-председателят отбеляза, че качеството му не се подобрява. Радев припомни, че на миналото заседание на Министерския съвет този въпрос беше повдигнат, защото по думите му има и нещо не по-малко важно от придобиването на знания и това е "възпитанието, от което училището абдикира през годините. Затова на миналото заседание на кабинета разгледахме тези въпроси и обсъдихме можем ли да заменим изчерпания вече модел "парите следват ученика" с друг модел, в чиито център да бъдат не количеството ученици, не тяхното "избутване" до 12-и клас, а да бъде качеството и изграждането на личности", каза Румен Радев. Според него това е труден въпрос, който "виси" от години и никой досега не смее да направи нещо съществено по него, допълва БТА.

"Министърът на образованието отговори уверено, че можем да го направим. Така че МОН и целият Министерски съвет вече работи", уточни Радев.

"Последният тест PISA показа ясно, че сме на последно място в Европейския съюз по математика, на последно място по четене и сред най-слабите по науки. Утре, когато тези деца се влеят на пазара на труда, ние ще бъдем на дъното по конкурентоспособност, способности, производителност и иновации. Всъщност това означава на дъното по стандарт и качество на живот", каза още премиерът.

На днешното заседание ще се обсъдят и възможностите за отпускане на допълнителна финансова помощ на най-тежко пострадалите от наводненията през тази седмица, добави той.

Дир.бг