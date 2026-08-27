Идеята „Шумен в кутия“, която бе представена на световно изложение в град Джунджоу, Китай, е предизвикала голям интерес.

Това казаха след завръщането си от Китай авторите на проекта учениците от ППМГ „Нанчо Попович“ Ванеса Маринова, Надежда Николова, Алекс Чилингиров и Калоян Касапданчев и ръководителят им Венета Великова.

Те се срещнаха с кмета на Шумен Христо Христов и разказаха за представянето си на изложението и за впечатленията си от азиатската страна.

„Кутията ни с местни продукти от региона на Шумен впечатли. Те знаеха предварително за нашия проект. Бяха възхитени от идеята. Журито беше развълнувано още при отварянето на кутията. Много ги впечатли нашия пелин. Докосна ги културата и това, което представихме от нашия район“, разказа Ванеса Маринова.

Надежда Николова допълни, че постоянно са били заобиколени от хора, които са проявили голям интерес към „Шумен в кутия“ и продуктите в нея.

Ръководителят на екипа Венета Великова заяви, че ще задействат процедурата по патентоване на идеята. „Проектът ни, който започна като ученическа идея, се разви и стигна до Китай. И затова ще предприемем действия да патентоваме идеята“, заяви Великова.

Освен физическия прототип учениците са представили и подобрен дигитален вариант на „Шумен в кутия“. „Със сканиране на QR код всеки можеше да разгледа региона на Шумен. Ние не представихме само нашия проект, а и Шумен и България. В сайта има информация за града, забележителности в него. Има и видео, което обобщава и представя всичко в Шумен. Мога смело да твърдя, че хиляди китайци научиха за Шумен“, обясни Калоян Касапданчев.

Алекс Чилингиров представи и карта, разработена от екипа. В нея има данни за местния бизнес. Направена е за потребителите в Китай и затова са посочени по-големите мащабни бизнеси, с които всеки може да се запознае чрез QR код.

Екипът на „Шумен в кутия“ и заместник-кметът на Шумен Веселин Христакев, който бе част от делегацията, е имал среща със заместник-кметa на Джънджоу Ченг Хонг Минг и са му подарили кутия с местни продукти.

„Заместник-кметът прояви голям интерес към „Шумен в кутия“. По думите му от китайска страна има голям интерес към пелина и розовото масло. Получихме покани за участие в подобни събития в Аржентина и Малайзия“, каза Веселин Христакев.

Венета Великова съобщи, че предстои и подписване на меморандум за сътрудничество с училището Втора гимназия в Джънджоу и ППМГ „Нанчо Попович“.

„С това ваше представяне в Китай постигнахте толкова много плюсове, които управници на нашия град, включително и аз, не са постигали. Самият факт, че сте сред 10 000 участници, селектирани от над 70 000, говори много. Вие популяризирате не само себе си, не само училището си, но и Шумен и Българя. Благодаря ви“, каза кметът Христo Христов.

ШУМ.БГ