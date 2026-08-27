За първи път в света британски неврохирурзи направиха успешна операция на мозъчен тумор с помощта на изкуствен интелект, съобщи BBC. Тя е преминала успешно и пациентът се чувства добре.

Рийс Хибърт, баща на две деца от Бедфордшир, е можел да загуби зрението си без интервенцията, казаха хирурзите от болницата на Университетския колеж в Лондон.

Инструментът с изкуствен интелект анализира видеозапис от операцията в момента на нейното протичане и съветва хирурзите как да избегнат важни, но скрити съдове и нерви в мозъка. Това им позволява безопасно да отстранят колкото е възможно повече от образуванието, уточниха как как ИИ им е помагал те.

Допреди 18 месеца 48-годишният Хибърт, мениджър "Обслужване на клиенти", бил здрав и в отлична форма, като ходел по две мили всеки обяд. Именно по време на една от тези разходки той загуби съзнание.

Скенер на мозъка разкрил, че той има 11-милиметров нераков тумор, растящ върху хипофизната жлеза. Образуванието се намирало много близо до каротидните артерии, които са жизненоважни съдове, снабдяващи мозъка с кръв, и до зрителните нерви.

Тъй като туморът на Хибърт започнал да ги притиска, това стеснило периферното му зрение. Британецът започна да се спъва в предмети и да се чувства силно уморен и замаян. "В продължение на 18 години семеен живот винаги ставах от леглото и правех на жена си чаша кафе и нямаше да позволя на този тумор да спре това", каза той.

Когато хирурзите предложили да бъде първият човек, който да бъде опериран с техния специално разработен инструмент с изкуствен интелект, той не се поколебал.

Честотата на усложненията при подобна интерванция варира, като има 25-50% вероятност да не се отстрани целият тумор и 0,5-2% вероятност за увреждане на голям кръвоносен съд. И тук на помощ дошъл се появи инструментът с изкуствен интелект.

"Хирургичен чат GPT"

Операцията включвала поставяне на ендоскоп през носа до основата на черепа. На втори екран устройството анализира видеозаписа на живо, проследява хирургическите инструменти и маркира области, където е най-вероятно да се намират съдовете и нервите, като по този начин подчертава областите, откъдето е най-безопасно да се отстрани туморът. Подобно е на технологията за разпознаване на лица в телефоните, но вместо това разпознава важни и често скрити анатомични структури, допълват специалистите.

Изследователите са обучавали и оценявали своята система с изкуствен интелект върху стотици видеоклипове на отстраняване на тумори на хипофизата, като внимателно са очертавали съдовете и нервите във всяко видео, за да помогнат на системата да заснеме данни и да започне да "разпознава" най-важните структури.

"Той е обучен за повече операции, отколкото хирурзите виждат или правят през целия си живот, и може да действа като експертен втори чифт очи", каза проф. Хани Маркъс. И, за разлика от други експериментални инструменти с изкуствен интелект, работи в реално време, добави той.

Нврохирурзите проф. Хани Маркъс и г-н Данял Хан са специалистите, извършили операцията в Националната болница по неврология и неврохирургия.

Екипът подчертава обаче, че инструментът с изкуствен интелект само помага, а лекарите запазват пълен контрол.

Тяхната дългосрочна амбиция е да разработят вид ChatGPT за хирурзи, така че да има "друг експерт в стаята, към когото да се обърнат за съвет, ако го искат, или да го пренебрегнат, ако не са съгласни с него", каза проф. Маркъс.

Финансиран от Националния институт за изследване на здравето и грижите и Google, екипът е тествал своята технология с изкуствен интелект в лаборатория в продължение на години. Те са доволни от начина, по който са преминали първите стъпки в реалната хирургия и работят по по-голямо проучване.

"Това ми върна живота"

"Когато отворих очи след операцията, усетих, че имам 360-градусово зрение - не бях виждал толкова ясно от година", каза Хибърт.

И през осемте седмици след операцията той забелязва, че зрението му се подобрява на всеки няколко дни. "Това ми върна живота", добавя британецът.

Дир.бг