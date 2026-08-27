Две села в община Смядово и едно в община Нови пазар са на воден режим. Причината е настъпилото засушаване и намален дебит на местните водоизточници, съобщиха от ВиК - Шумен.

В селата Александрово и Веселиново от средата на август от режима са засегнати общо 690 жители.

В село Александрово водоподаване има всеки петък от 7,00 часа до 20,00 часа /резервиране на вода в останалите дни от седмицата.

За ниската зона на Веселиново вода има три дни в седмицата – петък, събота, неделя от 7,00 часа до 20,00 часа, а за висока зона три дни в седмицата – вторник, сряда, четвъртък от 7,00 часа до 20,00 часа.

Със заповед на кмета на село Избул, община Нови пазар, в селото от днес се въвежда режим на водата. Водоподаване има от 5,00 часа до 9,00 часа и от 17,00 часа до 22,00 часа.

ШУМ.БГ