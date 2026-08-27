Две села в община Смядово и едно в община Нови пазар са на воден режим. Причината е настъпилото засушаване и намален дебит на местните водоизточници, съобщиха от ВиК - Шумен.
В селата Александрово и Веселиново от средата на август от режима са засегнати общо 690 жители.
В село Александрово водоподаване има всеки петък от 7,00 часа до 20,00 часа /резервиране на вода в останалите дни от седмицата.
За ниската зона на Веселиново вода има три дни в седмицата – петък, събота, неделя от 7,00 часа до 20,00 часа, а за висока зона три дни в седмицата – вторник, сряда, четвъртък от 7,00 часа до 20,00 часа.
Със заповед на кмета на село Избул, община Нови пазар, в селото от днес се въвежда режим на водата. Водоподаване има от 5,00 часа до 9,00 часа и от 17,00 часа до 22,00 часа.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Какво засушаване бе тази година ако се оплачите от липса на дъжд… некадърност на всяко ниво е в зародиша на всеки обществен проблем в бг! Братовчеда е назначен да лапа мангизи без знания и опит!
Анонимен
Масово явление е засушаването в съседни области като Търговище и други има над 20 населени места на режими,да се благодарим за сериозното отношение от ВиК Шумен към всички проблеми.
Анонимен
Какво засушаване. Толкова дъжд се изля. Язовира е пълен. Много са течовете по системата на ВиК дружеството. Така , че не хвалете В и К-то. Да подновят тръбите и да намалят налягането, защото срити им тръби не издържат налягането.
Рам
Кмете дай дай ся пак Стадиона в Шумен . По селата ще носят с менците .
Анонимен
кмета на село не мое да издава заповеди, а този на Избул .. вместо да върти далавери с пасища пореден мандат за 25 години кмет .. да вземе си оправи водата, що няма вода .. за кравите има ли ?:)
Анонимен
Къде отива водата от сондажа в Александрово