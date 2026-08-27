Внасяме законопроект, според който ще се разреши таксита да се движат в бус ленти, като всяка община сама ще прецени дали и как ще бъде организирано движението, каза пред журналисти в парламента Асен Василев, председател на "Продължаваме Промяната".

Доста е полезно предложението, като пътниците, които използват такси, ще могат да получат предвидимо и по-евтино пътуване, тъй като няма да плащат такса за престой в задръстване, за родителите с деца, отиващи на училище, за болни, за туристи, бързащи към гара или летище, каза Иво Михайлов от "Продължаваме промяната".

По думите му от значение е и за таксиметровите шофьори, които няма да правят задръствания.

За общините също има полза, защото ще се облекчи движението, добави Михайлов.

Таксиметровият бранш от години настоява да се разреши движението на таксиметровите автомобили в бус лентите на големите градове у нас, но само когато са с клиент.

Аргументите им са по-бързото стигане до адрес, по-ниска такса за престой и намаляване на колите в останалите ленти. Според шофьорите това може да доведе и до по-евтини курсове за клиентите.

В края на май т.г. искането им за промени в Закона за движението по пътищата бе представено и по време на среща с министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев.

"От 2007 година говорим за допускане на такситата в бус лентите. По най-бързия начин ще стигаме до своите клиенти. Няма да пречим на останалите, които се движат в лентата, която в момента е почти свободна, а в същото време другите платна са безкрайно натоварени. Ние сме част от обществения транспорт", обясни в края на юни пред БНР Кирил Ризов, председател на Съюз "Такси".

Дир.бг