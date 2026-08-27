Никола Цолов направи следващата крачка в кариерата си и за първи път кара болид от Формула 1. Българският пилот на "Кампос Рейсинг" във Формула 2 се включи в тестовете на "Рейсинг Булс", дъщерния отбор на "Ред Бул", провели се на италианската писта "Имола".

Цолов изпълни основната си цел, а именно да направи поне 62 обиколки (300 километра) с болида на "Рейсинг Булс" от 2025 година - VCARB 02.

По този начин се сдоби с необходимия суперлиценз, който ще му позволи да вземе участие в свободни тренировки преди състезания от F1 по-късно този сезон.

Италианският журналист Якопо Рава съобщи, че по време на тестовете Цолов постепенно е подобрявал времето си, за да запише най-добра обиколка от 1:17.67 минути с гуми "софт".

С гуми "медиум" пък най-доброто му време е било 1:17.79 минути.

В момента Цолов води с 20 точки в генералното класиране на Формула 2, а до края на състезателния сезон там остават още пет състезателни уикенда.

Също така анализаторите сравниха времето на Никола с това на Исак Хаджар от свободна тренировка през 2025-а, когато най-бързата му обиколка е била 1:15.508, но в крайна сметка говорим за пълен дебютант, какъвто е Цолов и за човек, който има сериозен опит с въпросния болид.

След пауза от над месец, шампионтът във F2 се подновява следващата седмица, когато предсто уикенд на "Монца".

Българската звезда ще преследва поредното си силно представяне, както и дългосрочния си план - да стане първият роден пилот, достигнал до Формула 1.

Nikola Tsolov just completed 300 km.



The fastest time I recorded was a 1:17.67 with Soft tires at the end of a 6-lap stint.#F1 #VCARB pic.twitter.com/v9bNV4h8nK — Jacopo Rava (@JacopoRava04) August 27, 2026

Дир.бг