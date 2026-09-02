Банковите сметки и автомобилите на дружеството, опериращо автокъща "Капитолия", са запорирани, а самият обект е запечатан със спиране на търговската дейност. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев в официалния си профил във "Фейсбук".

Действията на Столична община са предприети в изпълнение на обезпечителна заповед, издадена от Софийския градски съд.

По думите на кмета наложените мерки целят да обезпечат бъдещ иск на общината на стойност 142 044 евро за неправомерно ползване на общинския терен.

"Стъпка по стъпка връщаме справедливостта там, където с години общественият интерес е отстъпвал пред частния. Няма бързи решения за проблеми, трупани десетилетия. Има последователна работа, законови действия и постоянство, докато върнем на София това, което принадлежи на софиянци", посочва Терзиев.

Той припомня хронологията на спора около терена в Борисовата градина, като отбеляза, че през 2025 г. съдът окончателно е потвърдил заповедта за премахване на незаконните конструкции, която впоследствие е била изпълнена.

През юли съдът е отхвърлил и искането за премахване на поставените от общината ограждения около имота.

"Близо три десетилетия криворазбран преход и безконтролно разпореждане с апетитни имоти оставиха на София десетки тежки казуси. Днес разплитането на това "наследство" изисква време, съдебни битки и много упоритост. "Капитолия" е един от тях. И няма да се откажем от нито един имот, за който имаме основание да защитим правото на София и на софиянци", заявява още столичният градоначалник.

Терзиев посочва, че общината прилага същия принципен подход и при други спорни обекти в столицата, сред които незаконните постройки край язовир "Искър" и езерото в Борисовата градина, казуса с трасето на бул. "Тодор Каблешков", както и при рекултивацията на нерегламентирани сметища.

"Всеки от тези казуси е различен, но принципът е един: общинската собственост принадлежи на софиянци и ще я защитаваме докрай", обобщава кметът на София.

Дир.бг