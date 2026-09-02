Политиката на министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет нанася сериозни щети върху способността на американската армия да се адаптира към съвременното бойно поле и застрашава нейната бойна готовност в разгара на военния конфликт с Иран. Това съобщава CNN, като се позовава на множество високопоставени източници от сферата на отбраната след внезапната оставка на министъра на сухопътните сили Дан Дрискол.

По данни на медията Дрискол е напуснал поста си заради дълбоко несъгласие с шефа на Пентагона, който системно блокира модернизацията на войските и войната с дронове чрез уволнение на висши генерали, отговарящи пряко за тези процеси.

С неговото оттегляне сухопътните сили на САЩ остават без утвърдено от Сената цивилно ръководство и без постоянен началник-щаб в изключително деликатен геополитически момент.

Чистката на командирите, отговарящи за новите технологии

Според източниците на CNN във военните среди цари сериозна тревога от отстраняването на ключови командири като досегашния началник-щаб ген. Ранди Джордж, ген. Дейвид Ходни (ръководител на Командването за трансформация) и бившия командващ силите на САЩ в Европа и Африка ген. Кристофър Донахю.

В Европа ген. Донахю ръководеше бързото внедряване на опита от войната с дронове в Украйна, с цел американските части да бъдат оборудвани с евтини, но високотехнологични оръжия за отразяване на масираните въздушни атаки на Иран в Близкия изток.

"Критично важно е армията да разполага с лидери, които разбират новите технологии, умеят да работят с индустрията и да ги внедряват на бойното поле. Когато уволняваш тези хора по произволни причини, се създава опасен вакуум - в момента армията преживява истинска турбуленция", коментира бивш висш военен пред CNN.

"Културни войни" вместо война на XXI век

Висши офицери признават, че са подложени на силен политически натиск, тъй като Хегсет поставя като основен приоритет не технологичното превъоръжаване, а т.нар. "културни войни" и личната си концепция за "американския воин".

От встъпването си в длъжност той поде офанзива срещу програмите за разнообразие и равенство (DEI), затегна контрола върху физическата форма, брадите и униформите, и дори предложи връщане на историческите имена на военни бази от епохата на Конфедерацията.

Представители на отбраната в Европа посочват пред медията, че докато Дрискол и уволнените генерали са се опитвали да ускорят процесите по тестване и купуване на модерни технологии, Хегсет е концентрирал публичните си изяви върху теми като "тестостерон, мускули и прочистване на войската от джендър политики".

"Той е толкова обсебен от тези фалшиви битки, че макар да има добри идеи за трансформация, впускането му в културни войни го разсейва от истинските приоритети", предупреждава и Майк О'Ханлън, водещ експерт по отбрана от авторитетния институт "Брукингс".

Спорни рокади и подходът "завръщане към основите"

Вътрешно напрежение предизвика и решението на Хегсет да постави за временен началник-щаб своя близък съветник ген. Кристофър ЛаНийв. Според запознати ЛаНийв е изолиран от офицерския състав и налага остарял подход на "завръщане към основите", фокусиран върху дребни детайли от войнишкия бит, който влиза в противоречие с високотехнологичните реформи.

Генералът дори е изискал от подчинените си подписването на споразумения за конфиденциалност (NDA) - крайно необичайна мярка за действащ военен командир. Номинацията му все още не е изпратена официално в Сената, тъй като се смята, че няма да събере необходимата подкрепа за постоянно назначаване.

Позицията на Пентагона: "Пълна измислица"

От своя страна Пентагонът категорично отхвърли обвиненията, че министърът саботира подготовката на войските. Главният говорител на ведомството Шон Парнел нарече критиките "пълна измислица" и увери, че министерството е напълно обединено зад курса на Хегсет.

По думите на Парнел, под ръководството на новия министър и по указание на президента Доналд Тръмп САЩ са наложили доктрината за "Мир чрез сила", като бюрокрацията е намалена драстично, американският арсенал е по-мощен от всякога, а моралът и набирането на нови бойци са достигнали исторически върхове.

В публичното си обръщение в социалните мрежи самият подал оставка Дан Дрискол също запази коректен тон, като заяви, че за него е било чест да служи под ръководството на Тръмп и Хегсет.

Дир.бг