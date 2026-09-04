"Продължаваме промяната" поискаха първата оставка в кабинета "Радев" - тази на здравния министър Катя Ивкова. Това стана с пост в социалната мрежа от името на ПП и на бившия премиер Николай Денков. Според опозицията Ивкова не се справя с повереното й ведомство и трябва да си ходи.

"Свърши времето за експерименти със здравето на българските граждани. Министър Ивкова не се справя и е редно да освободи поста си", пишат ПП и Денков.

По думите им вчерашното заседание на комисията по здравеопазване за пореден път е показало, че здравният министър няма адекватен отговор по нито един от основните въпроси, а предложената "реформа" в здравеопазването всъщност е поредица от промени със спорни цели и неубедителни аргументи как ще бъдат постигнати, добавят те.

"За какво се предлагат промените, гръмко наречени "реформи"? За спестяване на средства ли - колко, на каква цена за здравето на хората и струва ли си? Или за подобряване на здравето на българите - как по-точно ще стане това с тези промени? Аргументи няма, но за сметка на това се създават нови проблеми", питат риторично от "Продължаваме промяната".

Те добавят, че няма отговор и за рисковете и неяснотите около замяната на регионалните здравни инспекции с регионални структури към МЗ.

"Продължава да няма яснота как министър Ивкова ще изпълни ангажимента, който пое в началото на мандата си за увеличение на заплатите на младите лекари и медицинските сестри. Иначе на думи заявките за справяне с кадровата криза са големи", пишат още ПП и Николай Денков.

Според тях няма обяснение за "тежките разминавания" между обещанието на МЗ за повече профилактика и превенция при 5,5 пъти повече средства за болнично лечение в бюджета на НЗОК.

"Спокойни ли ще бъдете, ако хора със средно образование ви препоръчват лекарства в аптеката? Това ще стане, ако МЗ премахне изискването за висше образование на помощник-фармацевтите и го замени със средно-специално", изреждат сред мотивите си за поисканата оставка на Ивкова те.

"България не може да си позволи некомпетентно ръководство на МЗ, което рискува да "довърши" и без това бедстващата здравна система - с всички последствия за пациенти и медици. И със сигурност заслужава по-добър здравен министър", завършва обръщението на "Продължаваме промяната".

Дир.бг