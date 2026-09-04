Генетично модифициран бъбрек от прасе позволи на 66-годишен мъж с бъбречна недостатъчност да живее без диализа в продължение на рекордните девет месеца - постижение, реализирано чрез първа по рода си междинна трансплантация. Това дава надежда в свят, в който броят на чакащите за трансплантация на органи надвишава броя на наличните органи, съобщава Euronews.

Според нов доклад, публикуван в списание "The Lancet", трансплантацията на бъбрек от прасе би могла да предложи решение за пациенти, на които се налага да чакат дълго за човешки бъбрек.

Пробив в медицината

Пациентът, участвал в проучването е 66-годишен мъж с бъбречна недостатъчност вследствие на диабет тип 2, подложен на хемодиализа (медицинска процедура, при която специален апарат филтрира отпадните продукти, излишните течности и токсините от кръвта, когато бъбреците не функционират) в продължение на две години преди трансплантацията - получава органа от прасе през януари 2025 г.

Пациентът не е разполагал с жив донор и е бил включен в списъка за чакащи за трансплантация на бъбрек от починал донор, като очакваният период на чакане е надхвърлял пет години.

Въз основа на Инструмента за вземане на решения при бъбречна трансплантация (Kidney Transplant Decision Tool) – програма, която съпоставя възможностите за лечение и сроковете за чакане, изчислената вероятност за получаване на необходимата трансплантация е била приблизително 9%, докато рискът от смърт или отпадане от списъка на чакащите е надхвърлял 40%.

Бъбрекът от прасе е бил с 69 геномни модификации за подобряване на съвместимостта и безопасността и успешно е осигурявал бъбречна функция без необходимост от диализа в продължение на 271 дни.

От свински бъбрек към човешки донор

Според изследователите трансплантираният орган е започнал да функционира незабавно. Девет месеца след трансплантацията бъбрекът е бил отстранен. При пациента не са се появили нито антитела срещу човешка тъкан (които биха направили приемането на човешки бъбрек почти невъзможно), нито инфекции от животински произход.

След като функцията на свинския бъбрек е започнала да отслабва, той е бил изваден, а пациентът успешно е получил трансплантация на човешки бъбрек от починал донор, като е запазил стабилна функция на органа.

Той е получил човешкия бъбрек по-рано от очакваното, тъй като лекарите са открили донорски орган с възможно най-висока степен на тъканна съвместимост.

Според изследователите тази степен на съвместимост е "рядка и до голяма степен непредвидима“, а съгласно стандартните правила за разпределение на органи тя осигурява съществен приоритет.

Трансплантацията на генетично модифицирани свински органи е предложена като решение на недостига на органи. Първата трансплантация на свински бъбрек на жив човек през 2024 г. обаче е приключила след 52 дни, когато пациентът е починал от несвързани сърдечни проблеми, а предишни проучвания не са документирали оцеляване на ксенотрансплантат - трансплантация между видове - повече от два месеца.

"Този случай илюстрира както обещанието, така и оставащите предизвикателства на клиничната ксенотрансплантация на бъбреци“, пишат авторите.

Според изследователите тези открития показват, че животинските органи биха могли да послужат като мост към традиционните трансплантации за пациенти, изправени пред дълги периоди на чакане за човешки органи.

"Недостигът на органи е най-голямата криза, която имаме в момента в трансплантацията“, каза водещият автор Леонардо Риела от Mass General Brigham.

"Нашата визия е, че ксенотрансплантацията би могла да помогне за преодоляване на тази празнина - първоначално като мост, за да се откажат пациентите от диализа, докато чакат човешки донорски бъбрек, и потенциално, когато установим дългосрочна безопасност и издръжливост, като самостоятелна целева терапия", добавя водещият автор на изследването.

И все пак, учените предупреждават, че това е един пациент без сравнителна група и че резултатът отразява внимателен подбор на пациентите и интензивни специализирани грижи, които може да не са налични другаде.

Днес.бг