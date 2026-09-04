Двама души бяха извадени живи днес от тунел, свързан с ВЕЦ на река Тришули в Непал - девет дни след наводненията и свлачищата, убили повече от 1200 души и оставили десетки хиляди без дом.

Министерството на енергетиката уточни, че двамата спасени са служители в електроцентралата. Единият от тях не може да движи крайниците си. Нараняванията на втория не са критични. И двамата са хоспитализирани в столицата Катманду.

Възможно е да има още оцелели в тунела "Тришули 3А" на ВЕЦ-а, каза междувременно депутат от управляващата в страната коалиция - няколко часа след като бяха спасени двама души.

Длъжностните лица и спасителите смятат, че срутването на ледник в горното течение на река Тришули на 26 август е блокирало най-малко 900 души в тунели, свързани с шест водноелектрически проекта по нейното течение.

Тунелен експерт, участвал в спасителната операция, разказа пред Би Би Си как екипите са успели да достигнат до двамата оцелели, прекарали девет дни под земята.

Арнолд Дикс е консултирал непалските власти, отговарящи за хидроенергетиката, за това как да бъде разчистен тунелът към водноелектрическата централа "Тришули 3А". Тя беше сред няколкото хидроенергийни обекта, засегнати от мощното внезапно наводнение в района на границата между Непал и Тибет.

"Това е като слой след слой от чудеса", заяви Дикс, коментирайки как спасителите са открили двама мъже живи въпреки огромните препятствия пред операцията.

Първото предизвикателство било изобщо да бъде открит входът на тунела в пейзаж, който на практика вече не приличал на предишния.

"Никога не съм участвал в спасителна операция, при която трябва да търсиш входа на тунел, който преди е бил на хълма, а сега е под земята. Можете да си представите мащаба на лавината - тя напълно е погребала входа", разказа Дикс, който е президент на Международната асоциация за тунели и подземно пространство.