Словашкият министър-председател изрази категорична позиция в защита на кохезионните фондове и европейското земеделие, като се противопостави на идеите за премахване на правото на вето в ЕС. По време на съвместния брифинг след края на срещата му "на четири очи" с българския премиер Румен Радев в София той каза, че е готов да спи в Брюксел, за да се пребори всяка страна да има право да не се съгласява с мнозинството в Стюза.

"Имаме еднакво мнение за кохезионния фонд. Не можем да се съгласим парите за земеделска политика да се намаляват - това би означавало фалит за 80% от словашките фирми, а България би имала сходни проблеми. Някои европейски страни желаят да премахнат правото на вето. Не можем да ходим в Брюксел, за да получаваме заповеди. Правото на вето е право на жизнеспособност на Европейския съюз. Ще спим в Брюксел, ако трябва, но ще запазим правото на вето", каза Фицо.

От думите му стана ясно, че България ще подкрепи кандидатурата на Словакия за непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН, а от своя страна Братислава е готова да подкрепи страната ни за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

"Ние сме приятелски държави и нямаме никакви политически отворени въпроси. С радост приех новината, че България ще подкрепи кандидатурата на Словакия за Съвета за сигурност на ООН. Доводът е, че ООН трябва да мине големи реформи", отбеляза Фицо и продължи:

България има пълната подкрепа на Словакия, ако желаете да бъдете член на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Фицо отбеляза, че Словакия е член на ОИСР и добави, че членството е много успешно. Той подчерта, че това е експертна организация,

Роберт Фицо отбеляза също, че словаците отново откриват България като туристическа дестинация. През 2025 г. повече от 80 хиляди туристи от Словакия посетиха България, посочи той и припомни, че има директна самолетна връзка между двете държави.

Смятам, че тази година би била по-успешна от миналата година, каза Фицо, цитиран от БТА.

Той коментира също, че се радва, че българската малцинство в Словакия се развива успешно, но също така призова за по-голям обмен на студенти и докторанти.

Словашкият премиер, също като Радев, подчерта, че ядрената енергетика е една от най-важните области за бъдещо сътрудничество с България.

"Едно от най-големите заключения е, че ще работим заедно за строенето на нови ядрени реактори, работим с един и същ американски партньор", каза още Фицо и добави, че създаването на съвместна комисия ще позволи на двете държави да обменят натрупания опит и информация при подготовката на проектите.

По думите му има вариант към сътрудничеството да се присъедини и Полша, която също работи с "Уестингхаус".

"Сега сме в ренесанс на ядрената енергетика", добави той.

Фицо заяви още, че Словакия разчита на България за възможности за доставка на природен газ в помощ на земеделието и призова операторите на двете страни да работят по-интензивно.

Премиерът на Словакия коментира и темата за сътрудничеството в отбраната.

"Днес имахме среща на министрите на отбраната и тук също можем да си бъдем взаимно полезни. Обсъдихме, че ако не го произведем и продадем ние, ще го направи друг. България има традиции в тази област и съвместната работа би ни помогнала много", заяви Фицо.

По думите му високите цени на електроенергията водят до сериозни затруднения за индустрията, а ядрената енергетика е "магнит за бъдещето и двигател за развитието на новите технологии и изкуствения интелект".

Роберт Фицо подчерта и че Братислава отказва да участва във финансови механизми за въоръжаване на Украйна, включително в общия европейски заем от 90 милиарда евро.

"Войната там няма военно решение. Винаги подчертавам, че това е нарушение на международното право от страна на Русия, но светът не е черно-бял. Не ни трябват повече оръжия, а дипломация. Бих се радвал, мили Румене, ако спестяванията на европейските граждани не се влагат във военни фирми, а да говорим за повече мир и дипломация", заяви словашкият премиер, обръщайки се към българския си колега.

Фицо изрази и силен скептицизъм към ефективността на европейските санкции срещу Москва.

"Колко санкционни пакета трябва да има? 100? 200? Говорим, че са успешни, а постоянно приемаме нови. Изглежда това не работи. Ако се появят санкции, които заплашват националните ни интереси, няма да ги подкрепим. Например ние не сме съгласни със спирането на руския газ за Европа", категоричен беше той, допълвайки, че външната политика на Братислава е "ориентирана към всички посоки на света", без това да нарушава принадлежността ѝ към ЕС и НАТО.

От своя страна българският премиер Румен Радев подчерта необходимостта от защита на националния интерес в рамките на общоевропейските решения.

"България е солидарна с европейските решения, но не се притесняваме да отстояваме българския национален интерес в Брюксел и да го обясним на европейските ни партньори. Това направихме с изключването на три лица от санкционния пакет, направи го и Гърция по отношение на преноса на руски втечнен газ. ЕС може да бъде силен само тогава, когато държавите членки активно отстояват своите интереси", заяви Радев.

Дир.бг