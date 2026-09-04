Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще съобщи в неделя или понеделник как формацията ще участва в предстоящите президентски избори, научи Dir.bg от източници, близки до партията. През почивните дни Борисов продължава обиколките си от Националната академия на младежките структури на ГЕРБ.

Пред ГЕРБ има два варианта - да издигне свой кандидат или да припознае Андрей Гюров като общ десен кандидат по формулата ЕНП (Евродепутатите от ГЕРБ, СДС и ДСБ са в една група в Европейския парламент - на Европейската народна партия). Тези опции били обсъдени на продължило няколко часа заседание на парламентарната група на ГЕРБ.

Самият Борисов публично е разсъждавал и по двата варианта. В Ямбол в края на август той каза, че "след като приключи младежката академия на ГЕРБ, ще говорим за кандидат за президент на партията". Няколко дни по-късно от Перник заяви: "Без ясно, демократично обединение вдясно партийните кандидатури нямат шанс на предстоящите президентски избори."

А на националния форум на ГЕРБ на 30 август каза: "ГЕРБ не е олимпийски комитет, да участваме, защото трябва. Ще участваме там, където можем да станем първи, а не да ходим на балотаж".

Като най-ярки говорители на двете тенденции - да се издигне свой кандидат или да се подкрепи общ претендент на десницата, се очертаха бившите министър Делян Добрев и Владислав Горанов.

"Ако Гюров е десният обединител, никой от ГЕРБ няма да гласува за него. По никакъв начин не можем да накараме нашите хора да гласуват за Андрей Гюров. Той е инфлуенсър, а нашите избиратели са работещи хора", каза Делян Добрев. И посочи Димитър Николов, Томислав Дончев и Росен Желязков като свои лични фаворити. По думите му кандидатурата на Николов не би попречила на организацията на "Евровизия", защото президентската кампания ще продължи само около два месеца.

Горанов казва: "Ако и ние се включим с тясно партиен кандидат, нашето притеснение е, че ще се проведе една братоубийствена война в дясно между нас и кандидата на т.нар. "десница", от който лесно можете да отгатнете кой ще има политически дивидент. Месеци влагахме усилия да влезем в разговор за кандидатура, която да не е изразено тясно партийна, за да не се ревнува на коя партия е кандидатурата, а да отговаря на модерен президент на европейска държава. Вместо това се получи боричкане без аргументи."

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За да участва в изборите една партия, трябва да се регистрира в ЦИК, а срокът за това изтича в 17 ч на 9 септември. Срокът за регистрацията на самите кандидат-президенти пък изтича на 22 септември.

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