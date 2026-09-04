Никола Цолов зае шеста позиция в квалификация за Гран Ппри на Италия във Формула 2.

Българският пилот, който е лидер в генералното класиране не успя да направи най-добрата си квалификация, но все пак постигна добър резултат на легендарната писта "Монца".

Цолов даде направи най-добра обиколка от 1:31.736 минути, като това се случи още в първата половина на квалификацията.

След това на пистата настана голямо дебнене от водещите отбори, а в претоварената от болида писта почти не видяхме добри времена в заключителните минути, като жертва на обстоятелствата се оказа и Цолов.

Той остана на 0.4 секунди зад Рафаел Камара, който спечели квалификацията и ще тръгне от първа стартова позиция в неделя.

Това не е особено позитивна новина за Цолов, защото именно Камара започва да се очертава като негов основен конкурент за първото място в генералното класиране.

Шестото място е може би най-коварното в квалификацията, защото така Никола Цолов не получава предимство в утрешната спринтова надпревара, в която първите 12 разменят стартовите си позиции.

Той ще бъде шести както утре преди спринта, така и в неделя преди същинската надпревара.

Спринтът на "Монца" от Формула 2 е утре от 15:15 часа наше време, а същинската надпревара е в неделя от 10:45 часа наше време.

Към момента Никола Цолов е лидер в генералното класиране със 167 точки, 20 пред Габриеле Мини, който остана 11-и днес и с 22 точки пред победителя от квалификацията Рафаел Камара.

Дир.бг