Три тела са открити в Исперих. По първоначална информация жертвите са баща и двете му дъщери. Момичетата са непълнолетни. Разследва се версията, че мъжът е убил момичетата, след което е сложил край на живота си, съобщи БНТ. По данни на медията мъжът е бил в депресия.

Сигналът е подаден малко след 19:00 часа тази вечер.

"Има сигнал за убийство на баща и двете му дъщери, нищо друго не знам", каза за БТА окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров. На въпрос кой е подал сигнала, прокурорът отговори, че все още не знае.

Говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева заяви, че разпореждането е само окръжният прокурор да дава информация по случая.

Кметът на Исперих Белгин Шукри заяви, че пътува към мястото на произшествието.

Районът, в който са намерени телата, е отцепен от полицията. На място се извършват процесуално-следствени действия и се изясняват обстоятелствата около трагедията.

Все още се изясняват мотивите и точните обстоятелства около трагедията.

Към този момент няма официална информация за точната причина за смъртта на тримата, както и за евентуален извършител или задържани лица.

Очаква се прокуратурата и полицията да дадат повече информация по случая.

dir.bg