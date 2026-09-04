Фрагмент от безпилотен летателен апарат с експлозивен заряд беше открит в петък в Черно море, на около 5 морски мили източно от входа на ръкава Сулина в делтата на Дунав. Обектът е бил неутрализиран от специализиран екип на румънските военноморски сили, съобщиха румънското Министерство на националната отбрана и телевизия Digi24.

Екип за обезвреждане на взривни устройства (EOD) от румънските военноморски сили е бил изпратен с плавателен съд на Бреговата охрана, след като в района е бил забелязан подозрителен плаващ обект.

При извършената проверка специалистите установили, че става въпрос за фрагмент от въздушен дрон, който съдържа взривен заряд. Обектът е бил неутрализиран на място при спазване на необходимите мерки за безопасност. По данни на румънското Министерство на отбраната операцията е приключила в 18:17 часа.

Сигналът за плаващия обект е бил подаден от търговски кораби чрез Регионалния център за морска координация.

dir.bg