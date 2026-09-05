Реал Мадрид допусна първа загуба през този сезон в Ла Лига, отстъпвайки с 0:1 като гост на Бетис. Това бе и първо поражение за Жозе Моуриньо след неговото завръщане начело на "кралете". Срещата беше много драматична, като в самия край на срщеата бе отменен гол на Карлос Еспи, а след това Килиан Мбапе пропусна дузпа.

Гостите можеха да открият в 15-ата минута. Арда Гюлер бе изведен зад защитата със страхотен прехвърлящ пас от Килиан Мбапе, турчинът подаде успоредно на голлинията към Винисиус, който обаче закъсня с включването си и в крайна сметка нацели лявата греда, вместо да вкара в опразнената врата.

В 42-ата минута Килиан Мбапе направи два невероятни пропуска в рамките на секунди. Винисиус напредна по лявото крило и подаде към французина, който стреля но защитник блокира удара му на голлинията, след което топката отново попадна във французина, който шутира за втори път, но отново играч на домакините се хвърли самопожертвователно и спаси вратата си.

В 81-ата минута Бетис нанесе своя удар. При центриране от корнер Натан стрреля с глава, Куртоа спаси, но топката попадна в Трой Парът, който отблизо отбеляза за 1:0. Това бе първи гол за ирландския национал.

Драмата обаче тепърва предстоеше. Първо бе отменен заради засада много красив гол на младока Карлос Еспи. После пък Реал Мадрид получи дузпа за нарушение на Натан срещу Винисиус.

Зад топката застана Килиан Мбапе, чийто удар бе спасен от вратаря на Бетис Вайес и така трите точки останаха в актива на домакините.

С тази победа Бетис събра 9 точки и излезе на трето място в класирането на Ла Лига, докато "лос бланкос" са втори със същия точков актив.

Dir.bg