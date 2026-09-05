САЩ са поразили ирански петролен танкер в близост до остров Харг в Персийския залив. Това съобщава иранската полуофициална агенция ФАРС, цитирана от БНТ.

Свързаната с държавата медия "Нурнюз" заяви, че има непотвърдени съобщения от местни източници, че изстреляна от американските сили ракета е поразила иранския танкер.

Според агенция "Тасним" атаката е била на около 6 мили от Харг, като корабът е бил ударен от 4 американски ракети. Според иранската медия няма жертви, а екипажът е бил евакуиран.

Остров Харг е ключов за иранската петролна индустрия - там се съхраняват запасите от черно злато, там са разположени и терминалите за зареждане на петролните танкери.

Новината идва на фона на подновените тази седмица американски удари срещу Иран, след продължило повече от месец затишие. В отговор от Техеран изстреляха ракети срещу Йордания, Бахрей и Кувейт.

Няма официална реакция от иранските власти.

По-рано днес обаче Доналд Тръмп обяви, че САЩ може много скоро да нанесат удар по предполагаемия ирански ядрен обект край Натанз в подножието на планината Кух-е Коланг.

"Може много скоро да ударим (планината) Кирка. Това е в случай че там се върши нещо", каза той в отговор на журналистически въпрос.

В САЩ наричат "Кирка" (Pickaxe Mountain) планината Кух-е Коланг в Иран. Тя се намира близо до силно пострадалия от въздушни удари обект за ядрено обогатяване на уран в Натанз и представлява тежко укрепен обект, в който са разположени два дълбоко вкопани тунелни комплекса.

Дир.бг