Търсим подкрепа от хората, които искат единна, достойна и модерна България. Това заяви пред БНР Георги Кандев, кандидат за вицепрезидент на Андрей Гюров, издигнати от Инициативен комитет, който ще бъде учреден на 10 септември.

"Ще водим разговори с всички хора, които искат да подкрепят нашия проект за единна, достойна и модерна България. В това число и с избиратели на партия ГЕРБ. Явяваме се с Инициативен комитет (ИК) като граждани и с широка подкрепа от гражданското общество. В партиите също членуват хора, те са граждани и имат собствено мнение. Затова ние залагаме на всички свободни хора, които искат промяна и баланс".

Той коментира решението на ГЕРБ да не издига свой кандидат за президент за изборите на 25 октомври:

"Издигане на техен кандидат би разцепило десния вот, затова мисля, че е правилно решение да не номинират кандидат-президент на ГЕРБ. Изпълнителната комисия на ГЕРБ е взела това решение, което може би е продиктувано от задълбочен и правилен анализ, който са направили по партийните структури".

Бившият главен секретар на МВР Георги Кандев посочи, че близо 30 години е служил на закона и затова е убеден, че политиката по сигурността и вътрешния ред е от изключителна важност за всяка държава:

"Сега, като вицепрезидент на г-н Гюров, ще бъда отново равноотдалечен от всички партии и ще мога да продължа да служа на родината. Мисля, че така би преценил всеки честен служител на МВР".

Свободата на действие, която имах при служебното правителство на Андрей Гюров, ми беше отнета и затова напуснах МВР, обясни той и подчерта, че не е имал конфликт с министър Иван Демерджиев. И добави:

"Да, имах и лични проекти, които трябваше да свърша - предимно семейни и лични. Не смятам, че съм излъгал някого".

Според него вече в МВР е "отмрял ентусиазмът", който е бил по времето на служебното правителство, когато той беше главен секретар.

"МВР трябва да бъде институция, която доставя на гражданите качествена услуга - сигурност и безопасност. В момента политиката на МВР за тестовете на шофьорите за алкохол и наркотици. Това е политика, която трябва да бъде променена".

Подадени са документи в съда за завеждане на дело срещу бизнесмена с прякор "Картофа", чакам отговор от съда, каза още Кандев и отново изтъкна: "Не съм получавал облага, не съм го рекетирал и не съм искал подкуп".

Дир.бг