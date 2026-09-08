ГЕРБ имаше кандидати за всичко, явно времената се смениха. Така премиерът Румен Радев коментира в Пловдив информацията, че политическа партия ГЕРБ няма да издигне кандидати за президенти и вицепрезиденти.
Министър-председателят откри разширението на производствени мощности на високотехнологичния завод на "ЗиЕс Юръп", разположен на територията на "Тракия икономическа зона" - Индустриална зона Марица, с. Радиново.
"Аз не искам да се бъркам в кухнята на ГЕРБ. Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко - за местната власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха", каза Радев, цитиран от БНТ.
Радев коментира и информации в медиите, че предстоят промени в правителството.
"Всички министри продължават да работят за изпълнението на нашата програма и за реформите, които вече сме започнали", заяви премиерът и добави в отговор на въпрос да очакваме ли промени в състава на Министерския съвет: "Не, не очаквайте!".
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Радевият режим е рашистки
Анонимен
Радевият режим е рашистки
Анонимен
Мачкай Радев
Боки е минало
Анонимен
^^
Явно си фен на радев. Не говори добре за умствените ти способности.
Анонимен
Явно си фен на Боко Тиквоча който не му останаха пари да участва в президентските избори
Анонимен
новия слоган на москва всички нацита съединявайте се
Магнитски
Кой подари кученце на Путин.Нещо ти е къса паметта.Боко и Шиши са минало.Много вярно е отбелязано в коментарите,че нямат пари и затова не участват.Всичките им избори досега,бяха печелени с крадени пари Без пари Герб и ДПС са две кръгли нули.
Анонимен
Гледаме ти сеира. Къде ще сбъркаш.
Анонимен
Тиквоча вече играе в отбора на Магнитски!