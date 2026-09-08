Брад Пит привидно има всичко. На 62 години холивудският секссимвол все още е в отлична форма, носител е на два "Оскар"-а, притежава състояние от стотици милиони, радва се на успешна кариера, има красива приятелка, която е с близо 30 години по-млада от него, и популярност, за която повечето актьори могат само да мечтаят, съобщава RadarOnline.com. Според източници обаче звездата от "Боен клуб" няма нещо, което нито парите, нито киноуспехът могат да заменят, а именно близка връзка с шестте му деца.

В интервю за Esquire Пит направи шокиращо признание, че по време на болезнените си семейни проблеми е изпаднал толкова дълбоко, че е започнал да разбира мислите за самоубийство. Той дори си е представял усещането от куршум в главата си. "Никога не съм бил склонен към самоубийство, освен за един кратък период", споделя Пит. "През този кратък период просто си мислех, че не мога, че не виждам изход."

По думите му емоционалната болка станала толкова непоносима, че смъртта започнала да изглежда като избавление. "Болката беше толкова потискаща, че, нямаше да направя нищо, но можех да усетя студената стомана на куршума в главата си и това ми се струваше като облекчение."

Носителят на "Оскар" допълва, че тази плашеща мисъл му е помогнала да разбере по-добре какво може да доведе човек в отчаяние до ръба. "Разбирам самоубийството в смисъл, че то изглежда като облекчение", обяснява той. "То е търсене на облекчение от болката."

Пит подчертава, че никога не е възнамерявал да предприеме подобна стъпка, тъй като инстинктът му за самосъхранение бързо се е задействал. На въпрос дали тежкият период е бил свързан с децата му, актьорът многозначително отговаря: "Семейни неща. Нека оставим нещата така."

Семейството му е разделено, откакто Анджелина Джоли подаде молба за развод през 2016 г., след като обвини Пит, че е упражнил физическо насилие над нея и над повече от едно от децата им по време на полет с частен самолет.

Службите за закрила на детето освободиха Пит от подозрения за нередности, а ФБР разследва инцидента, но не повдигна обвинения. Продължилият осем години тежък развод на бившата двойка приключи със споразумение през 2024 г.

Пит и Джоли имат шест деца: Мадокс Джоли-Пит, на 25 години, Пакс Джоли-Пит, на 22, Захара Джоли-Пит, на 21, Шайло Джоли-Пит, на 20, както и 18-годишните близнаци Нокс Джоли-Пит и Вивиан Джоли-Пит. Съобщава се, че Брад е отчужден от няколко от тях.

Четири от децата дори са предприели законови действия, за да премахнат "Пит" от фамилните си имена. Шайло официално промени фамилията си на Джоли през 2024 г., а Мадокс, Захара и най-наскоро Вивиан са подали собствени молби. "Не е тайна, че загубата на децата му го удари като тон тухли и напълно съсипа духа му", заявява източник пред RadarOnline.com.

Междувременно Пит разкри и че отново употребява алкохол, след като е бил трезвен седем години. Той обаче настоя, че сега пие умерено. "Бях трезвен седем години. После отново започнах да пия", признава актьорът. Той добавя, че след като няколко пъти е станал "прекалено самоуверен", е осъзнал, че прекомерната употреба на алкохол "не е добра за него".

Въпреки всичко Пит казва, че остава "вроден оптимист" и осъзнава колко необикновен късмет е имал в живота си. "Това не е лесно", казва той. "А говорите с човек, който е спечелил от лотарията."

Дир.бг