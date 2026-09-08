Основният съд в Прищина обяви днес, че осъжда условно действащия към момента вътрешен министър на Косово Джелял Свечля на една година затвор за хвърляне на сълзотворен газ в косовския парламент през 2018 г., съобщиха Косовското радио и телевизия, предава БТА.

На заседание на косовския парламент на 21 март 2018 г. беше ратифицирано споразумение за делимитация на границата на Косово с Черна гора - гласуване, което предизвика напрежение и протести във и извън парламента, припомня медията. Споразумението беше подписано през август 2015 г. във Виена и на него тогава се противопоставиха депутати от различни партии в парламента, включително управляващата към момента в Косово партия Движение "Самоопределение", която тогава бе в опозиция. Джелял Свечля е член именно на "Самоопределение".

Съдът призна Свечля, който през април т.г. пледира невинен, за виновен по случая още на 2 септември, като днес съдия Сабит Садикай официално обяви присъдата му за престъплението "употреба на оръжие или опасно средство".

Новината идва дни след като същият съд оправда действащия министър на външните работи и диаспората на Косово Глаук Конюфца по обвинения в хвърляне на сълзотворен газ в парламента.

Според обвинителен акт срещу Свечля той е хвърлил сълзотворен газ на извънредното парламентарно заседание през 2018 г., като е активирал газов флакон няколко пъти без предупреждение и не е дал възможност на присъстващите в залата да я напуснат.

Освен на Свечля обвинения са повдигнати и на действащата министърка на околната среда, пространственото планиране и инфраструктурата Фиторе Пацоли, на бившия депутат от управляващата в момента партия Движение "Самоопределение" Салих Зюба и на бившата депутатка от Демократичния съюз на Косово (ДСК/LDK) Дрита Милаку.

Дир.бг