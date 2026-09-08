На вратар на аматьорски отбор от девета дивизия в родината на футбола Англия може да му се наложи да хване в ръцете си корона и после да я сложи на главата си. Неговото име е Джордж Дезмънд Камураси и той не просто пази на вратата, а е и капитан на Саут Ийст Донс - тим, подвизаващ се чисто любителски в ниските нива на английската футболна пирамида.

Комитет на кралството Тооро в Уганда е избрал именно 36-годишният вратар за следващ техен владетел.

Макар Уганда да е република, на територията на източноафриканската държава продължават да функционират редица традиционни кралства, които имат богата история. Страната е протекторат на Британската Империя между 1894 и 1962 година, а през 1963-а започва да функционира като унитарна президетнска република.

Преди британците да пристигнат в края на ХIX век, африканската страна е разделена на множество по-малки кралства, едно от които е Тооро.

Всъщност Тооро е едно от петте основни кралства, заедно с Буганда, Бунйоро-Китара, Бусога и Руензуруру.

На трона роденият във Великобритания вратар ще наследи братовчед си Ойо Нимба Кабамба Игуру Рукиди VI, който почина на 34-годишна възраст, лекувайки се от раково заболяване.

Вече покойният бивш владетел се възкачва на трона през 1995-а, когато е едва тригодишен, като към онзи момент се превръща в най-младият монарх в света.

Джордж, който живее със съпругата и сина си в Лондон, вече се е съгласил да се прибере в страната на предците си и да приеме ролята на крал. Вратарят е роден в Обединеното кралство, но корените му са именно от Източна Африка и винаги се е гордял с потеклото си, като през 2024-а гостува в Уганда за празненствата по случай 62-ата годишнина от независимостта на страната.

"Любовта ми към Уганда идва от самите хора и най-вече родителите ми, които ме научиха на ценности като това да си добър и да се трудиш усърдно и постоянно", пише в социалните мрежи тогава бъдещия крал.

Както вече стана ясно, Камураси има опит в ролята на лидер, тъй като е капитан на своя отбор.

Сега отново ще трябва да бъде за пример, макар и на доста по-голяма група от хора.

По непотвърдени официално данни населението на кралството Тооро, което се намира в западната част на Уганда, е повече от 800 000 души.

Дир.бг