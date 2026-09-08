Мащабна финансова схема, прикривана зад паравана на легален инвестиционен посредник за недвижими имоти в центъра на София, беше разбита при съвместна специализирана операция на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) и Софийската районна прокуратура. Установените до момента щети възлизат на близо 1,4 млн. лева (около 700 хил. евро), а трима души са с наложена най-тежка мярка за неотклонение "задържане под стража".

Това съобщиха на съвместен брифинг заместник-директорът на ГДНП старши комисар Димитър Андонов, началникът на отдел "Разследване" комисар Чавдар Чиков и говорителят на Районната прокуратура Александра Стефанова.

Схемата е действала в продължение на три години - от август 2023 г. до август 2026 г. Основната мишена на измамниците са били хора от средната класа, които са имали желание да инвестират, но не са разполагали със свободен личен капитал.

За да си осигурят пари, организаторите убеждавали жертвите си да кандидатстват и да изтеглят потребителски кредити от няколко различни търговски банки в рамките само на един ден.

По думите на говорителя на прокуратурата Александра Стефанова отпускането на няколко кредита едновременно е било възможно, тъй като информацията за вече изтеглен заем не е достигала достатъчно бързо до останалите банкови институции.

Така отделните суми от всяка банка не са изглеждали подозрително големи, но общият размер на задълженията, натрупани от един човек само за денонощие, е достигал значителни размери. Веднага след усвояването на заемите парите са били превеждани чрез онлайн банкиране към сметките на дружеството.

Разследващите подчертаха, че привличането на жертвите не е ставало в интернет, а единствено чрез лични контакти и срещи.

Пред клиентите компанията е представяла дейността си като инвестиции в мащабни строителни проекти и жилищни имоти в централната част на София, обещавайки огромна възвръщаемост в рамките на шест месеца до една година. За по-голяма убедителност мнимите брокери гарантирали, че при финансов проблем парите са обезпечени с активи.

Разследването обаче установява, че дружеството никога не е притежавало въпросните активи, нито е осъществявало реална строителна или инвестиционна дейност.

В началото схемата е наподобявала класическа финансова пирамида - на част от първите вложители са изплащани определени суми като "печалба", за да се спечели доверието им. Когато обаче плащанията спрели, измамниците мотивирали завлечените граждани да привличат свои познати и роднини като нови инвеститори с надеждата така да си върнат изгубените средства.

"Работата по случая започна преди около месец, когато в полицията постъпиха данни за множество измамени лица чрез договори за партньорство и продажба на вземания. При специализираната операция задържахме три лица, за които са събрани категорични доказателства за съпричастност", заяви старши комисар Димитър Андонов, като уточни, че арестуваните са стари познайници на органите на реда.

При мащабните обиски на адреси и автомобили са иззети множество веществени доказателства, а част от разпитите на пострадалите са проведени пред съдия.

Към момента повдигнатите обвинения са за измама в особено големи размери, представляваща особено тежък случай, като нанесените щети по 8 доказани случая са за 1,4 млн. лв.

"Разследването е в начален етап. Имаме данни за над 30 души, които са превели пари към дружеството, и предстои да установим дали всички те са станали жертва на престъплението", допълни комисар Чавдар Чиков.

Ако вината на задържаните бъде доказана в съда, законът предвижда наказание от 3 до 10 години лишаване от свобода, както и възможност за конфискация на имущество.

Дир.бг