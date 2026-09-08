Трагичен край на издирвателната операция в Стара планина. Парапланерист, участник в Световното първенство по парапланеризъм, което се провежда в България, е загинал след падане в района на хижа "Соколна", в близост до връх Голям Кадемлия от масива Триглав.

Планинските спасители са открили състезателят без жизнени показатели, съобщиха от Областната управа в Стара Загора.

По-рано днес оттам съобщиха, че участник в състезание по делтапланеризъм е паднал с делтапланера си в труднодостъпен планински район около хижа "Соколна" в област Стара Загора. Веднага е започнала спасителна операция за неговото спасяване, която се координираше от областния управител Калоян Дамянов.

Сигналът за инцидента е подаден на спешния телефон 112. Причините за инцидента предстои да бъдат изяснени.

Планински спасител е достигнал до пострадалия около 15:12 ч., но изключително трудният терен е затруднил действията на екипите.

По първоначална информация състезателят е китайски гражданин. Други парапланеристи са забелязали, че запасният му парашут е бил отворен, което предполага, че състезателят е предприел опит да овладее ситуацията преди падането.

За операцията съобщиха и от Министерството на отбраната. Екипаж от 24-а авиобаза Крумово с хеликоптер Bell 206 се включи в издирването в труднодостъпна местност в района на връх Голям Кадемлия от масива Триглав в Стара планина, информираха от министерството. Хеликоптерът е излетял в 18:51 ч. от авиобазата. Военнослужещите от Военновъздушните сили (ВВС) са се включили в издирвателно-спасителната операция по искане на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Към района беше насочена и въздушна линейка с екип от спасители и медицински специалисти.

Заради сложния терен и условията в планината транспортирането на тялото няма да бъде извършено веднага. Очаква се утре спасителните екипи да направят опит да свалят загиналия от района на инцидента. Няма данни за други пострадали при случая.

Инцидентът помрачи световното първенство по парапланеризъм, което се провежда у нас и събира състезатели от различни държави. Разследването трябва да установи какво точно е довело до падането на спортиста и дали отварянето на запасния му парашут е станало преди или непосредствено след възникването на проблем във въздуха.

Случаят е поредният тежък инцидент в района на Стара планина, при който труднодостъпният терен налага използването на въздушна техника. В началото на годината в района на връх Голям Кадемлия беше открит жив турист, прекарал четири денонощия в заслон.

Dir.bg