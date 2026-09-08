Френското списание France Football включи аржентинския нападател Лионел Меси от американския клуб Интер Маями в списъка с номинирани за "Златната топка" - наградата, връчвана на най-добрия футболист за сезон 2025/26, съобщиха от пресслужбата на организаторите.

Миналия сезон Меси спечели Северноамериканската висша лига по футбол (МЛС) и беше обявен за най-добър играч на турнира за втори пореден сезон, отбелязвайки 43 гола и давайки 26 асистенции в 49 мача. Той игра за Аржентина на финала на Световното първенство, където загубиха от Испания (0:1 след продължения). Нападателят отбеляза осем гола и даде четири асистенции на Мондиал 2026. Той се оттегли от националния отбор на Аржентина след турнира. Меси е втори по брой номинации за "Златната топка" със 17, втори след португалския Кристиано Роналдо (18). Аржентинецът държи рекордните осем "Златни топки".

39-годишният Меси играе за Интер Маями от 2023 г. В Европа аржентинецът е защитавал цветовете на Пари Сен Жермен и Барселона, където е спечелил Шампионската лига четири пъти, Суперкупата на УЕФА три пъти и Световното клубно първенство три пъти. Нападателят е световен шампион (2022), двукратен вицешампион на Световното първенство (2014, 2026), олимпийски шампион (2008) и двукратен носител на Копа Америка (2021, 2024).

Меси е изиграл 207 мача за националния отбор на Аржентина и е отбелязал 125 гола. Той държи рекорда на националния отбор и в двете категории. Нападателят е участвал в шест световни първенства.

Извън списъка изненадващо останаха звездите на Барселона Педри и Рафиня. За тяхна сметка неочакваните имена в номинациите са Хулиан Киньонес и Садио Мане.

Сред държавите с най-много представители са световният шампион Испания и Франция - по шестима, следвани от Португалия с четирима. ПСЖ е тоталният господар сред клубовете с цели 10 играчи. Барселона е с 5, а Реал Мадрид и Байерн Мюнхен имат по 4.

Номинираните:

Джуд Белингам (Реал Мадрид, Англия)

Пау Кубарси (Барселона, Испания)

Марк Кукурея (Челси/Реал Мадрид, Испания)

Усман Дембеле (ПСЖ, Франция)

Луис Диас (Байерн Мюнхен, Колумбия)

Бруно Фернандеш (Манчестър Юнайтед, Португалия)

Габриел Магаляеш (Арсенал, Бразилия)

Ерлинг Холанд (Манчестър Сити, Норвегия)

Ашраф Хакими (ПСЖ, Мароко)

Хари Кейн (Байерн Мюнхен, Англия)

Хвича Кварацхелия (ПСЖ, Грузия)

Ламин Ямал (Барселона, Испания)

Садио Мане (Ал Насър, Сенегал)

Маркиньос (ПСЖ, Бразилия)

Лаутаро Мартинес (Интер, Аржентина)

Килиан Мбапе (Реал Мадрид, Франция)

Нуно Мендеш (ПСЖ, Португалия)

Лионел Меси (Интер Маями, Аржентина)

Жоао Невеш (ПСЖ, Португалия)

Майкъл Олисе (Байерн Мюнхен, Франция)

Уилиан Пачо (ПСЖ, Еквадор)

Хулиан Киньонес (Ал Кадисия, Саудитска Арабия)

Деклан Райс (Арсенал, Англия)

Родри (Манчестър Сити/Барселона, Испания)

Фабиан Руис (ПСЖ, Испания)

Уилиам Салиба (Арсенал, Франция)

Феран Торес (Барселона/ПСЖ, Испания)

Дайо Упамекано (Байерн Мюнхен, Франция)

Винисиус (Реал Мадрид, Бразилия)

Витиня (ПСЖ, Португалия)

Дир.бг