Салма Хайек показа, че възрастта е просто число, като се съблече и влезе гола в морето по случай 60-ия си рожден ден.

Актрисата, която празнува рождения си ден в началото на септември, сподели в Инстаграм няколко провокативни кадъра от почивката си. На снимките тя се забавлява във водата, а на един от кадрите позира с гръб към камерата, докато си играе с косата. "На 60 и благодарна", написа Хайек към снимките.

Феновете побързаха да засипят звездата с комплименти: "Самото време сигурно е влюбено във вас", написа един от последователите й. "60 години сладост, талант, грация и красота, която сияе отвътре навън. 60 години, в които правите света малко по-светъл само с присъствието си", коментира друг почитател.

Хайек не за първи път споделя провокативни снимки от морето. Миналата година тя отбеляза 59-ия си рожден ден на яхта, облечена в ефектен червен бански от две части. През същата година актрисата отбеляза и друг важен момент в кариерата си - появи се на корицата на специалното издание Sports Illustrated Swimsuit Issue 2025. Там Хайек впечатли с визията си в зелен бански по време на фотосесия край басейн, в която позира мокра от водата. Тя призна, че възможността е била особено вълнуваща за нея.

"Все още искам да се чувствам добре от начина, по който изглеждам, но не непременно защото искам да изглеждам на 20. Добре съм. Дори съм по-развълнувана от това да бъда на 50 и 60 години и да изглеждам добре на 50 и 60. Това е различен вид красота."

Дир.бг