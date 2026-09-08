Президентите на Русия Владимир Путин и на САЩ Доналд Тръмп проведоха телефонен разговор след посещението в Москва и в Киев на емисарите на Тръмп, предадоха световните агенции. По време на разговора Путин е уверил Тръмп, че Русия няма агресивни намерения спрямо Европа.

Според Юрий Ушаков, който е съветник на Кремъл, разговорът е бил конструктивен и откровен и е продължил един час.

По време на него Тръмп е подчертал, че иска войната в Украйна да приключи възможно най-скоро. Американският лидер е изразил заинтересованост от постигането на пробив в уреждането на украинския конфликт по време на неговия президентски мандат, каза още Ушаков. Президентът на Русия е споделил мнението си за това какво реално би могла да направи американската страна за по-скорошното прекратяване на военните действия в Украйна, допълни съветникът на Кремъл, предаде БТА.

Ушаков заяви, че двамата лидери са обменили по телефона мнения относно резултатите от посещенията на американските преговарящи Уиткоф и Къшнър в Москва и Киев.

"По присъщия на двамата лидери взаимно уважителен и делови начин те обмениха мнения относно резултатите от проведените на 5 и 6 септември посещения на специалните представители на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва и Киев", разказа Ушаков. Двамата лидери са оценили положително мисията на Уикоф и на Къшнър.

По време на разговора президентът на Руската федерация е представил пред американския лидер обективен и подробен анализ на случващото се в хода на специалната военна операция, заяви още Ушаков.

"Беше представен обективен и подробен анализ на случващото се в момента в хода на специалната военна операция, както и като цяло на това как ние виждаме перспективите за напредване на бойното поле и за постигане на поставените пред специалната военна операция цели и задачи", каза той.

В хода на разговора Путин е отбелязал усилията на съпругата Тръмп - Мелания, за връщането на руски и украински деца в техните семейства, предаде ТАСС.

Путин и Тръмп са се договорили по време на телефонния разговор да продължат работата по решаването на хуманитарни въпроси, включително обмена на задържани и осъдени лица.

Тръмп освен това е заявил на Путин, че възстановяването на връзките между Русия и САЩ ще донесе огромни ползи и за двете страни, допълни представителят на Кремъл.

В хода на разговора президентът на Русия е посочил, че спекулациите относно "руската заплаха" служат на Европа единствено като прикритие за увеличаване на подкрепата за Киев и на собствените ѝ военни разходи, заяви още Ушаков. По думите му Путин е казал на Тръмп, че Русия няма и в мислите си никакви агресивни планове спрямо Европа.

"Разпространяваните митове за "руската заплаха" служат на европейците единствено като прикритие за увеличаване на подкрепата за Украйна и на собствените им военни разходи", добави Ушаков.

Дир.бг